Xiaomi Mi 11 : il passe à 699 € au lieu de 799 € pour les clients Sosh

Le nouveau Xiaomi Mi 11, dernier smartphone haut de gamme de la firme chinoise est disponible à la précommande. Si vous êtes client Sosh, vous pouvez bénéficier d’une réduction immédiate de 100 euros sur ce dernier à condition de vous connecter à votre compte. Son prix passe alors de 799 euros à 699 euros. Une offre valable dans la limite des stocks disponibles. De plus, pour toute précommande du Xiaomi Mi 11, vous avez un Xiaomi Mi Robot aspirateur AS7 offert. Pour découvrir l’offre et en profiter, vous devez vous rendre sur le site de Xiaomi.

Le smartphone le plus puissant du marché déjà en promo !

Concernant le Xiaomi Mi 11, c’est ici la version la plus performante du smartphone qui fait l’objet de ce bon plan, à savoir celle qui embarque 256 Go de mémoire interne, couplée à 8 Go de mémoire RAM. Pour le reste, le Xiaomi Mi 11 est niveau performances, clairement au dessus de tous les derniers smartphones sortis en 2021 tels que le Samsung Galaxy S21 Ultra ou l’iPhone 12 Pro Max.

En effet, le smartphone est équipée du dernier Soc Qualcomm Snapdragon 888, le plus puissant des processeurs mobiles sortis à ce jour. En plus de proposer une compatibilité 5G, le Xiaomi Mi 11 arbore un écran AMOLED d’une diagonale de 6,81 pouces avec une définition WQHD+ et HDR10+ avec une fréquence d’images jusqu’à 120 Hz. Pour la partie photo, le Xiaomi Mi 11 est doté de trois capteurs : une caméra principale grand angle de 108 MP, une caméra ultra grand angle de 13 MP et une caméra macro de 5 MP dotée de l’intelligence artificielle.

La caméra selfie est de 20 MP. Son autonomie est confiée à une batterie d’une capacité de 4 600 mAh compatible avec la charge rapide. Cela lui permet de passer de 0% à 100% en seulement 45 minutes avec la charge filaire 55W et en 53 minutes avec la charge sans fil 50W. Enfin, le smartphone est également équipé d’un scanner d’empreintes digitales placé dans la partie inférieur de l’écran.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?