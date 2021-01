Xiaomi lance ses Mi Watch Lite et Mi Smart Speaker

Après une excellente fin d’année 2020 pour Xiaomi, avec le lancement de l’excellent Xiaomi Mi 10 Pro, la marque chinoise a décidé de démarrer 2021 sur les chapeaux de roues avec la sortie de deux nouveaux produits ce mercredi 6 janvier 2021 : la Mi Smart Speaker et la Mi Watch Lite.

La Mi Smart Speaker est comme son nom l’indique une enceinte connectée à commande vocale. À l’instar d’un Amazon Echo Dot ou d’un Google Nest Mini, il suffit de s’adresser à l’enceinte connectée pour écouter de la musique, obtenir des renseignements sur le trafic ou la météo, contrôler les autres appareils intelligents de la maison, etc. Vous connaissez la chanson. Et en parlant de musique, la qualité sonore de la Mi Smart Speaker semble au rendez-vous, grâce à un haut-parleur 12W compatible DTS.

Notez que l’enceinte est compatible avec la quasi-totalité des services de streaming comme Deezer, Spotify, YouTube Music, Google Play Music ou encore Pandora. Histoire de ne pas faire tache dans votre salon, Xiaomi a opté pour un design plutôt classieux et élégant, notamment grâce à une finition métallique du plus bel effet. En outre, des LEDs disposées sur la partie supérieure de l’appareil donnent une touche de modernité, tout en vous informant de l’exécution de certaines tâches selon la couleur affichée.

Pour fêter son lancement, la Mi Smart Speaker est en promotion chez Boulanger à 49,99 € au lieu de 59,99 €. Si vous cherchez une première enceinte connectée pour pas cher, c’est un bon choix.

Mi Watch Lite, la smartwatch pas chère parfaite pour le sport

On continue avec la Mi Watch Lite, une toute nouvelle montre connectée développée et pensée pour les sportifs. La Mi Watch Lite veut s’imposer comme le compagnon des amateurs de fitness et des personnes soucieuses de surveiller leur condition physique, et ce à moindre coût.

On retrouve tout l’attirail d’un tracker dédié aux sportifs : suivi des pulsations cardiaques par minute, analyse du sommeil, fonction de respiration guidée (pour vous aider à respirer durant vos sessions), GPS intégré, altimètre, mesure de la pression atmosphérique… Si vous voulez optimiser vos séances au maximum, profitez des 11 modes d’entraînement proposés par la Mi Watch Lite dédiés à la natation, la course en extérieur, le tapis roulant, le cyclisme, ou encore le trekking.

Concernant les caractéristiques techniques de la Mi Watch Lite, il faut savoir qu’elle embarque un écran 1,4″ avec une résolution d’écran de 320×320. Côté énergie, la Mi Watch Lite repose sur une batterie de 230 mAh pour une autonomie de 9 jours. Il suffit de deux heures pour recharger entièrement la batterie. Enfin, trois coloris seront disponibles : noir, bleu et blanc.

Comme dans le cas de la Mi Smart Speaker, la Mi Watch Lite est en promotion pour son lancement le 8 janvier 2021 chez Amazon à 49,99 € au lieu de 69,99 €. Vous avez jusqu’au 24 janvier pour profiter de ces réductions, alors foncez !