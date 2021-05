Canal+ : toutes les chaînes Canal pour 22,99 € par mois

Canal+ et le pack+ qu’est ce que c’est ? C’est tout «l’univers Canal» pour seulement 22,99 € avec l’offre socle Canal+/Canal+ Décalé auquel vient s’ajouter Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Séries et Canal+ family. Avec ce bouquet à prix exceptionnel (jusqu’au 23 mai 2021 seulement), vous avez donc toutes les séries Canal+, création originale ou non (Le Bureau des Légendes, The Twilight Zone, Way Down, Killing Eve, La Guerre des Mondes, Les Sauvages, Years & Years, Gomorra, NOX, Sacrées Socières, etc.), 300 films inédits par an (Tenet, The Big Ugly, Blackbird, Antebellum, etc.), la Ligue 1 de foot, le Top 14, la Formule 1, la Moto GP, le PGA Tour et la Premier League bien sûr.

De la 4K sur deux écrans en simultané

Pour profiter de cette offre très intéressante, il faudra s’abonner pour 2 ans. L’avantage c’est que vous aurez accès au programme directement sur la télé en HD ou en 4K avec la box de votre opérateur. Vous pouvez aussi en profiter sur 2 écrans simultanément. Si vous n’êtes pas sûr, vous avez un mois complet pour vous décider. Notez qu’avec ce bouquet, vous aurez le droit au catalogue Cafeyn (1600 titres de presse en illimité), à Lizzie où vous pourrez profiter d’un livre audio par mois, mais aussi à Multisports (Foot+, Rugby+, Golf+) pendant 3 mois. Pour profiter de cette promo, cliquez sur notre lien puis déroulez la page pour voir le contenu de cette vente flash unique. Attention, vous n’avez que jusqu’au 23 mai 2021 !

Pourquoi conseillons-nous ce bouquet TV ?