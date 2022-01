Une avalanche de Bons Plans Xiaomi pour les soldes !

La tablette Xiaomi Pad 5

Envie de vous offrir une tablette, mais pas question de mettre un SMIC dans un iPad ? Vous avez bien raison d’autant qu’en ce moment la Xiaomi Pad 5 est en promo chez AliExpress puisqu’elle passe de 449,90 € à 380,41 € pour les soldes. Cette dernière embarque un puissant SoC Snapdragon 860 (8 cœurs cadencés à 2,96 GHz max) avec 6 Go de RAM et un chipset graphique Adreno 640 idéal pour la vidéo et les jeux. Elle dispose aussi d’un bel écran Dolby Vision de 11 pouces avec une définition 2,5 K et rafraîchit en 120 Hz. Ses qualités se s’arrêtent pas là puisqu’on compte 4 haut-parleurs stéréo et que la batterie de 8720 mAh lui permet de tenir 16 heures en stream et 10 heures en jeu.

Le bracelet connecté Mi Smart Band 5

On continue avec le bracelet connecté Mi Smart Band 5 qui passe de 49,99 € à 19,50 €. Compatible Bluetooth 5 et étanche à 50 mètres, il échange des informations avec votre smartphone via l’appli Mi Fit, la même qui contrôle les autres appareils de la gamme (assistant, éclairage, pèse-personne, etc.) Destiné aux sportifs et aux personnes souhaitant surveiller leur activité, ce bracelet calcule bien sûr le nombre de pas que vous faites par jour, la distance parcourue ou les calories brûlées, mais il analyse aussi les phases de sommeil et la fréquence cardiaque. En mode «sport», le bracelet gère plusieurs disciplines : natation, course à pied, marche, cyclisme, haltérophilie, etc.

POCO F3, Redmi Note 10, Note 9 Pro et Xiaomi 11 Lite NE…

Mais ce ne sont pas les seules promotions puisque le très bon smartphone POCO F3 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage est proposé à 300,91 € au lieu de 349,90 € et que vous pourrez profiter du Redmi Note 9 Pro pour 199,90 € au lieu de 299,90 € (avec un Mi Band 5 en cadeau !).

Ce n’est pas tout ! Le Redmi Note 10 (4+64 Go) est affiché à 195,41 € au lieu de 229,90 € tandis que sa version 4+128 Go est à 229,41 € au lieu de 269,90 €.

Si vous préférez un appareil 5G mais fin et très classe avec un bel écran, le Xiaomi 11 Lite 5G NE voit aussi son prix baisser de 369,90 € à 277,42 € (6+128 Go) ou de 399,90 € à 299,92 € (8+128 Go).

Et sur tout le magasin, vous aurez 20 € de réduction sur tous les produits pour un achat de 399 € alors c’est le moment de se faire plaisir.