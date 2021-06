Un joli smartphone à prix plancher : le Xiaomi Mi 11 Lite à 243 € (-36%)

Cette année Xiaomi a particulièrement réussi la version « Lite » de son flagship. Le Mi 11 Lite est joli, fin, doué en photo, puissant et endurant. Il coche toutes les cases et se retrouve à moins de 250 € chez Banggood en ce moment…

Le Xiaomi Mi 11 Lite embarque le très bon Qualcomm Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage. Un très bon compromis puissance/prix puisqu’il vous permettra de jouer avec les derniers jeux 3D sans problème grâce à sa puce graphique Adreno 618. L’appareil embarque aussi le NFC, le WiFi 5, le Bluetooth 5. et la fonctionnalité VoLTE.

Un très bel écran et un look d’enfer…

L’écran AMOLED 6,55 pouces (16,6 cm) 90 Hz propose une résolution très confortable de 402 DPI : une réussite. Côté photo, le Mi 11 Lite intègre un très bon objectif principal de 64 mégapixels à l’aise en mode Nuit et capable de shooter des vidéos en 4K et 1080p en 60 fps. Le reste est classique avec un ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro de 5 MP. Et c’est encore une fois sur l’endurance que Xiaomi se démarque avec un accu de 4250 mAh qui supporte la charge rapide 33 W : la garantie de recharger entièrement votre appareil en une heure (de 2 % à 40 % en moins de 20 minutes). Bien sûr l’appareil est livré avec le chargeur compatible, une coque transparente et un adaptateur jack 3.5mm > USB-C. Le Xiaomi Mi 11 Lite est disponible en noir, bleu et rose pêche.

Les + du Xiaomi Mi 11 Lite :