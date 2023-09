Ulefone Armor X12 Pro : un smartphone blindé et étanche à 141 €

Un design pensé pour résister

Lorsque l’on voit le Ulefone Armor X12 Pro pour la première fois, son style annonce directement la couleur. Avec des formes brutes et un moulage qui reprend l’aspect des coques de protection pour les smartphones de chantier, le modèle s’oriente vers le compact et la résistance aux chocs. Le style ne plaira pas à tout le monde, mais il propose un aspect visuel rassurant si vous êtes maladroit ou habitué aux chutes de mobiles.

Our new compact budget rugged phone is here! Learn the new 𝕏 #UlefoneArmorX12Pro at a glance. Learn more: https://t.co/3rO15FWtge pic.twitter.com/Ohv6lU1LSB — Ulefone Mobile (@UlefoneMobile) August 5, 2023

Certifié et équipé

En plus de son look, le Ulefone Armor X12 Pro est passé à la moulinette des certifications. Il bénéficie donc de l’agrément IP68/IP69K, pour l’étanchéité à l’eau et à la poussière, mais aussi du MIL-STD-810H, ce fameux Military Grade qui garantirait une certaine résistance aux chocs.

Get ready for the frontier. The lP68 & lP69K water and dust resistance rating of #UlefoneArmor21 is built for the rough and tough. Learn more: https://t.co/zAkwhWP56c pic.twitter.com/Fy8WAILp9Z — Ulefone Mobile (@UlefoneMobile) August 4, 2023

En plus de ces points forts, l’appareil vient avec des composants d’entrée de gamme satisfaisants. Écran LCD HD+ de 5.45 pouces, batterie de 4 860 mAh, SoC MediaTek Helio G36, de quoi faire tourner dans de bonnes conditions ce smartphone à bas budget. Il s’accompagne aussi d’un module photo dans les standards de sa gamme, avec 13 mégapixels à l’arrière et 8 mégapixels pour la caméra selfies.

Un smartphone sous Android 13

Du côté du système d’exploitation, logiquement, l’appareil tournera sous Android 13. Un choix cohérent, mais qui deviendra rapidement obsolète, avec la sortie prochaine d’Android 14. Une interface qui, de plus, bénéficiera de la 4G LTE ainsi que, cerise sur le gâteau, d’une LED de notification.

Si le Ulefone Armor X12 Pro ne propose pas de performances à haut niveau, c’est avant tout pour son choix économique ; il est en effet pensé pour s’adapter aux petits budgets. Cette nouvelle génération de smartphones économiques de chez Ulefone est en vente chez AliExpress pour seulement 141,73 € avec les frais de port et les frais de douane compris.