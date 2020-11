TV 4K pas chères : guide d’achat et sélection au top

La technologie de la 4K, même si elle n’est pas récente, a eu du mal à se démocratiser. Or en 2020, le prix des téléviseurs est devenu intéressant et les contenus sont de plus en plus nombreux : chaînes de télé, VoD, Netflix, Disney+, Amazon Prime, mais aussi jeux vidéo puisque les Xbox Series X et PlayStation 5 affichent nativement de l’Ultra HD. C’est le moment ou jamais de se faire plaisir et de passer à la 4K…

Les termes 4K, UHD ou Ultra HD se réfèrent peu ou prou à la même chose. Il s’agit avant tout de différences marketing, mais ce qu’il faut savoir c’est que derrières ces dénominations se cache en fait une définition deux fois supérieure à la Full HD (1920 x 1080 pixels) ou encore 4 fois plus détaillée que la résolution d’un DVD (720 x 480) : le 3840 x 2160 (UHD) ou le 4096 x 2160 (4K).

Tout un monde en 4K

La 4K UHD a eu du mal à se faire une place car les contenus ont eu du mal à se répandre. Avec la généralisation du haut débit et de l’ultra haut débit, les programmes pointent le bout de leur nez comme la formule 4K de Netflix, certaines vidéos YouTube, Amazon Prime Vidéo ou Canal+. Même le sport se met à la 4K avec les prochaines diffusions de l’Euro 2020 sur BeIN Sports, mais on compte aussi RMC Sport qui diffuse notamment la Ligue des Champions en 4K et la nouvelle chaîne Téléfoot qui propose la Ligue 1 et la Ligue 2.

Pas un gros débit Internet ? Il y a des solutions ?

Attention, pour profiter de ce type de programmes, il vous faudra une bonne connexion (au moins 25 mégabits/s : du très bon ADSL ou de la fibre donc), mais aussi une box compatible (il suffit de la demander à votre FAI). Vous avez aussi le choix du Blu-Ray 4K Ultra HD qui propose des films à ce format. Pour cela, il faudra s’équiper d’une platine compatible… ou d’une console de jeu ! En optant pour cette solution, vous faites une pierre deux coups puisqu’en plus d’être compatible avec les Blu-Ray 4K, les PlayStation 4 Pro et les Xbox One X proposent des jeux à ces très hautes résolutions et ce sera bientôt le cas des PlayStation 5 et Xbox Series X qui sortent début novembre 2020.

► TV Philips The One 58PUS8545 58’’ LED 4K UHD

Prix : 799 €



Cette TV Philips est la moins chère de cette sélection, mais c’est aussi celle qui propose la plus grosse réduction (-200 €). Philips oblige, l’appareil dispose d’un dispositif Ambilight qui permet de projeter de la lumière en adéquation avec la scène sur le mur du fond. Plus qu’un simple gadget pour les amoureux de cinéma. En dehors de ça, cette TV de 58 pouces (146 cm) Dolby ATMOS embarque une connectique complète (4 HDMI, WiFi, Bluetooth, 2 USB, Ethernet et RJ45. Le multituner est de la partie tout comme la technologie HDR10+ (qui propose une plage dynamique plus étendue que la moyenne). Elle propose aussi les applications YouTube, Netflix, etc.

► TV Samsung QE55Q83T 2020 QLED 4K UHD

Prix : 1424 €



Cette TV Samsung avec technologie QLED est un sacré condensé du savoir-faire du constructeur coréen. Elle propose une dalle de 55 pouces (138 cm) avec un balayage de 100 Hz, le WiFi/Bluetooth, 4 ports HDMI, 2 ports USB, RJ45, le Dolby Digital Plus, un double tuner TNT qui permet de suivre une émission et d’en enregistrer une autre ou d’utiliser le timeshifting (contrôle du direct). Une smart TV 4K que nous vous recommandons chaudement d’autant que jusqu’au 15 novembre, une barre de son Samsung HW-S60T est offerte pour l’achat de cette TV. Un joli cadeau à 399 € ! Il faudra la mettre dans votre panier et elle sera automatiquement affichée à 0 €. Notez aussi la remise de 10 % de Samsung (jusqu’à 20 % pour 3 produits) et les 4 mois de Deezer gratuits…

► TV Sony KD75XH9096BAEP 75″ 4K UHD

Prix : 1899 €



Ce petit bijou de chez Sony propose une magnifique dalle de 75 pouces (189 cm) avec une technologie de rétroéclairage Full Array LED et un rafraîchissement à 100 Hz. Avec sa définition de 3840 x 2160 pixels, elle répond bien à la dénomination 4K tout en proposant un appareil connecté (smart TV) : le WiFi est intégré tout comme le système Android TV qui fournit les applications de base comme Netflix ou myCanal. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser Miracast pour le partage d’écran (affichez le contenu de votre mobile sur la TV).

Cette TV propose une connectique complète avec 4 ports HDMI 2.0, le Bluetooth et 2 ports USB. Ce téléviseur intègre un tuner TNT, un tuner satellite et câble et est compatible Dolby ATMOS. Non seulement la FNAC propose le meilleur prix, mais on vous offre 4 mois gratuits à Deezer et la livraison et l’installation sont gratuites sur les TV de plus de 40 pouces !