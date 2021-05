Trois smartphones Redmi en promo à partir de 82 € : Xiaomi casse les prix !

La gamme « Redmi » du constructeur chinois Xiaomi est particulièrement intéressante : avec des prix très bas, elle a quand même su se parer de fonctionnalités très sympas et de design très soignés. Ce sont aussi des appareils réputés pour leur autonomie. Dans cette sélection, nous vous présentons les Redmi 9A, Note 9S et Note 10 Pro. Trois smartphones qui sont en ce moment en promotion à 82 €, 146 € et 228 €.

► Xiaomi Redmi 9A : un prix imbattable

Prix : 82 €

Le Xiaomi Redmi 9A est le smartphone « low cost » du moment. Attention ce n’est pas un iPhone 12, mais il propose tout de même de caractéristiques très intéressantes pour son prix. C’est le candidat idéal pour faire un cadeau à un senior qui n’a pas changé son appareil depuis 2008 ou pour offrir son premier smartphone à un enfant. Le Redmi 9A embarque donc un SoC MediaTek Helio G25 8 cœurs avec 2 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage extensible jusqu’à 512 Go via carte micro SD.

Fidèle à la réputation de la marque, il intègre une belle batterie de 5000 mAh qui procure à l’appareil une autonomie de plus de 3 jours. L’écran est plus que convenable avec une diagonale de 6,53 pouces (16,6 cm) et une résolution HD+ de 1600 x 720 pixels. Côté photo, pas de fioriture avec un unique capteur dorsal de 13 mégapixels et un capteur selfie de 5 MP en façade.

Les + Redmi 9A :

Le moins cher de la gamme Redmi

Grosse autonomie

Le cadeau idéal

► Xiaomi Redmi Note 9S : le meilleur compromis

Prix : 146 €

Ce Xiaomi Redmi Note 9S se situe à mi-chemin entre le Note 9 et le Note 9 Pro. Sorti l’année dernière à 249 €, ce modèle avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage (extensible à 512 Go) s’est rapidement fait remarquer sur la scène des appareils à fort potentiel. Depuis la sortie de la gamme « Redmi Note 10 », il a vu son prix passer à moins de 200 € et maintenant on peut le dénicher chez notre partenaire à 146 €.

Ce « best-seller » embarque un processeur Snapdragon 730G, un écran de 6,67 pouces (16,9 cm) avec un poinçon central, une batterie de 5020 mAh très endurante (comptez plus de 2 jours en utilisation mixte) et une partie photo plus que correcte. Il embarque en effet un capteur principal de 48 mégapixels très à l’aise en condition difficile et capable de capturer de la vidéo en 4K, un ultra grand-angle, un module macro pour les clichés de près et un dernier objectif pour vos portraits.

Les + du Redmi Note 9S :

Pas de réel défaut pour ce prix

Un bel écran FHD+

Une partie photo complète et de qualité

► Xiaomi Redmi Note 10 Pro : le plus puissant

Prix : 228 €

Cette série Note 10 de la gamme Redmi est la plus récente. C’est aussi la plus avancée et donc la plus chère, mais cette version Pro – encore affichée à 299 € sur le site officiel de la marque – est dispo à 228 € chez notre partenaire. Au programme : un écran de 6,67 pouces (16,94 cm) avec un rafraîchissement de 120 Hz, un SoC Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM, une batterie de 5020 mAh avec charge rapide 33 W (passez de 8 à 100 % en 40 minutes).

Côté photo c’est du 5 étoiles avec un objectif principal de 108 mégapixels (ouverture f/1.9 – vidéo 4K), un ultra grand-angle à 118°de champ de vision, un capteur pour les portraits et un module macro de 5 MP pour prendre des sujets de très près (coquillages, insectes, fleurs, etc.)

Les + du Redmi Note 10 Pro :