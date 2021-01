Trois smartphones 5G pas chers : Xiaomi, OnePlus, Realme

La 5G a débarqué en France et elle s’étend sur le territoire de jour en jour. C’est l’occasion d’opter pour un modèle compatible avec cette nouvelle technologie. Il y a de plus en plus d’appareils abordables qui proposent la 5G ! Dans cette sélection, nous vous proposons trois smartphones OnePlus, Xiaomi et Realme entre 226 € et 276 €…

► Xiaomi Redmi Note 9T à 226 €

Ce Xiaomi Redmi Note 9T est le premier de la série «Redmi» à proposer la 5G : preuve qu’elle se démocratise ! Cette version «Purple» avec 64 Go de stockage extensible à 512 Go est une porte d’entrée idéale pour la nouvelle technologie d’Internet mobile. L’appareil embarque la nouvelle puce 800U de MediaTek avec 4 Go de RAM, écran FHD+ de 6,53 pouces (16,6 cm), un objectif principal de 48 mégapixels et deux modules complémentaires pour la profondeur de champ et les clichés de très près (mode macro). Xiaomi reste fidèle à sa réputation et propose un appareil endurant avec un accu de 5000 mAh et une charge rapide 18 W. Notez que la version noire avec 128 Go de stockage est affichée à 284 €.

Les + du Redmi Note 9T :

Le moins cher des appareils 5G !

Un look très sympa et de belles photos

Une très bonne autonomie

► Realme X50 à 251 €

Le Realme X50 n’est pas un appareil très connu en France, mais c’est pourtant une très bonne affaire avec un SoC Snapdragon 765G, 6 Go de RAM et une belle dalle OLED de 6,57 pouces (16,7 cm) qui propose un rafraîchissement de 120 Hz : une fonctionnalité «premium» qui permet de profiter d’une fluidité exemplaire dans les menus, en jeu ou lorsque vous regardez des vidéos. La batterie de 4200 mAh fait le travail, mais c’est la compatibilité avec la VOOC Fast Charge 4 qui fait des étincelles puisqu’elle permet de passer de 2 % à 45 % de batterie en 15 minutes !

Côté photo, c’est une réussite puisque le capteur ultra grand-angle de 8 MP (119° d’angle de vue) est très convaincant, tout comme le mode macro et le bokeh des portraits. Le module principal de 64 mégapixels est excellent avec un zoom hybride jusqu’à x20. Pour les selfies, on pourra compter sur deux capteurs : un «normal» et un autre ultra grand-angle 105° pour les autoportraits de groupe.

Les + du Redmi Note 9T :

Très bon rapport qualité/prix

Un outsider très doué en photo

Charge rapide et écran 120 Hz

► OnePlus Nord N10 à 276 €

OnePlus ne nous avait plus habitué aux smartphones de milieu de gamme, mais il revient sur ce segment pour proposer cet excellent OnePlus Nord N10 (à ne pas confondre avec le Nord, plus cher, et le Nord N100 qui n’est pas compatible 5G). Ce nouveau smartphone propose un bel écran 405 DPI de 6,5 pouces (16,5 cm) avec un rafraîchissement de 90 Hz, la dernière puce Snapdragon 690, une batterie de 4300 mAh avec une charge rapide 30 W.

Côté photo, le dernier né de OnePlus est bien doté avec un objectif principal de 64 mégapixels très à l’aise en mode Nuit, un ultra grand-angle de 8 MP et deux objectifs additionnels pour les portraits et les clichés en mode macro. Un appareil puissant et très classe…

Les + du OnePlus Nord N10 :