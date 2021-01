Smartphones pas chers : 2 très bons appareils en promo à moins de 120 € !

► Xiaomi Redmi 9C : pourquoi dépenser plus ?

Prix : 98 € (bleu, gris foncé ou orange)



Le Xiaomi Redmi 9C est un appareil d’entrée de gamme de la marque chinoise. Même s’il est affiché à 98 €, il embarque quand même une fonctionnalité NFC, le dual SIM, un lecteur d’empreintes digitales et une belle batterie de 5000 mAh. Grâce à sa puce MediaTek Helio G35 économe en énergie, vous pourrez compter jusqu’à 3 jours d’autonomie.

Il embarque aussi 3 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible à 512 Go. L’écran HD+ de 6,3 pouces (16 cm) est très confortable et lumineux tandis que la partie photo ne gâche rien avec un objectif principal de 13 mégapixels, un mode macro et un dernier objectif pour de jolis portraits.

Les + du Redmi 9C :

Une batterie XXL

Très bon rapport qualité/prix

Le NFC pour le paiement sans contact

► POCO M3 : le meilleur à 120 €

Prix : 120 € (noir ou bleu)



Le POCO M3 est une des bonnes surprises de Xiaomi. Non seulement c’est un appareil complet, mais il a aussi un look très sympa avec son dos en similicuir et sa discrète encoche. Pourquoi ce smartphone est impressionnant ? Car il propose une belle fiche technique pour son prix de 120 € : une puce Qualcomm Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage (extensible jusqu’à 512 Go via carte microSD), un très bel écran de 6,53 pouces (16,6 cm) 2340 x 1080 pixels, un accu très généreux de 6000 mAh avec charge rapide 18 W et une partie photo assez musclée avec un module principal de 48 mégapixels, un objectif dédié à la profondeur de champ et un mode macro.

Un très bon investissement. Affiché à 181 €, le POCO M3 se retrouvera à 120 € dans votre panier avec le code P5CDAB8045953001 (le prix peut varier de plus ou moins 1 € en fonction du cours du dollar).

Les + du POCO M3

Le meilleur dans cette catégorie

Un look très sympa

De belles photos

Avec le code promo P5CDAB8045953001