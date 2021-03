Téléphone pas cher : le Nokia 6.1 à 89 €, livraison rapide !

Vendu à presque 280 € lors de sa sortie, ce Nokia 6.1 une très bonne affaire puisque cet appareil sous Android 9 est en ce moment proposé à 89 € avec notre code V61D784BA2512001, vous pouvez cliquer ici pour profiter de cette offre.

Pas de frais de douane à prévoir ni même de frais de port : 89 € et c’est tout ! L’appareil propose un SoC Qualcomm Snapdragon 630 avec 3 Go de RAM, un écran LCD 1080 x 1920 pixels (403 DPI) de 5,5 pouces (14 cm) et un volume de stockage de 32 Go de stockage extensible à 128 Go via carte microSD. Il est compatible NFC, dual-SIM, WiFi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5 et prend en charge toutes les bandes de la 4G proposée en Europe.

Côté photo, il s’agit d’un unique capteur Zeiss de 16 mégapixels (+un objectif pour les selfies de 8 MP). Notez aussi que l’accu de 3000 mAh vous autorise pas loin de 3 jours d’autonomie. Ce smartphone pas cher est un bon moyen de se faire plaisir pour pas très cher, d’équipé un senior qui n’a pas changé son téléphone depuis 2011 ou pour équiper un enfant sans avoir à se ruiner.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?

Un design vraiment sympa

Expédié de France en une semaine

Un très bel écran

Avec le code promo V61D784BA2512001