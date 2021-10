Téléphone 5G le moins cher : le POCO M3 Pro à 180 €

Le POCO M3 Pro est un appareil compatible 5G qui propose un design très sympa en plus d’être le moins cher de sa catégorie. Il faut dire qu’avec ses 180 €, il explose littéralement la concurrence d’autant que ce smartphone affiche un descriptif très intéressant. On notera en premier lieu la puce MediaTek Dimensity 700 (8 cœurs, cadencés à 2,2 GHz max) avec 4 Go de RAM qui lui permet de jouer à 90 % des derniers jeux en 3D avec les options graphiques poussées à fond. Ensuite, l’appareil propose des options de connectivité intéressante comme le WiFi 5 dual band, le NFC, radio FM, VoLTE, le Bluetooth 5 et même un émetteur infrarouge pour transformer votre téléphone en télécommande universelle. Côté stockage on a le droit à 64 Go de ROM à la norme UFS 2.2 (extensible à 256 Go via carte micro SD).

Écran, photo, batterie : rien à changer

Le reste de la fiche technique est un parcours sans faute avec un écran 6,5 pouces (16,5 cm) FHD+ qui propose un rafraîchissement de 90 Hz. Dans cette gamme de prix c’est un vrai plus ! La partie photo n’est pas en reste avec un objectif principal de 48 mégapixels (f/1.8) qui propose un mode Nuit plutôt convaincant, un module macro et un dernier objectif permettant de mieux capturer les portraits. Logiciel Xiaomi oblige, l’appareil embarque des fonctionnalités vidéo créatives comme le mode accéléré), le ralenti à 120 fps), un mode macro-vidéo, des filtres, etc. Enfin, l’autonomie est au top avec une batterie de 5000 mAh qui permet d’envisager jusqu’à 3 jours d’utilisation (2 jours en utilisation soutenue).

Pourquoi conseillons-nous ce POCO M3 Pro ?