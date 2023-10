Tablettes et consoles rétro : c’est les promos chez Cafago !

La tablette avec SoC MTK6797 à 81,90 €

Voici une tablette NoName à prix plancher ! Cette dernière propose une puce MediaTek MTK6797 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, un écran IPS de 10,1 pouces avec une résolution de 1960 x 1080 pixels, le WiFi 5, le Bluetooth 5 et une batterie de 7000 mAh. Elle embarque aussi un capteur photo 16 Mégapixels au dos et 8 MP en façade. Certes ce n’est pas une tablette premium, mais qui a besoin d’un appareil à 1000 € pour regarder Netflix sous la couette ou faire une visio avec Papy/Mamy? Cet appareil, disponible en gris, vert, or ou bleu tourne sous Android 12 et elle se retrouve à seulement 81,90 €. Les frais de port sont gratuits !

La mini-console retro X2 à 30,68 €

Cette console de jeux « rétro » baptisée X2 est un stick à brancher sur la prise HDMI de votre téléviseur. Elle contient en fait la bagatelle de 40 émulateurs avec plus de 30.000 jeux « old school » : PlayStation, Super Nintendo, Megadrive, PSP, N64, NeoGeo, NES, Game Boy, Game Boy Advance, Game Gear, master System, Dreamcast, mais aussi les machines d’arcade MAME, Naomi et CPS-I, II et III. La X2 est livrée avec une carte microSD de 64 Go qui renferme toute la partie logicielle. Pour jouer dans de bonne condition sur votre téléviseur HD ou 4K, vous trouverez aussi dans la boîte deux manettes sans fil qui ressemblent à s’y méprendre à des Dual Shock.

La Honor Pad 8 à 239,99 €

Si vous désirez une tablette de qualité, sachez que la Honor Pad 8 12 pouces est en ce moment en promotion à seulement 239,99 €. Il s’agit d’un bel objet avec un magnifique écran d’une résolution 2000 x 1200 pixels. Véloce, la machine embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 680 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible via carte microSD). Toute en métal, la Honor Pad 8 propose un son stéréo cristallin grâce à ses 4 unités d’aigus et 4 de basses. L’algorithme d’amélioration vocale restaure des détails vocaux impeccables pour la visio. La batterie de 7250 mAh (charge rapide de 22,5 Watts) offre une autonomie généreuse. Enfin, la Honor Pad 8 peut interagir avec votre téléphone portable. Glisser-déposez en toute simplicité des photos et des vidéos depuis votre smartphone sur votre tablette pour profiter de vos fichiers de manière plus conviviale.