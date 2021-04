Tablette pas chère : la Teclast P20HD à 121 € au lieu de 207 €

À part Samsung et Apple qui continuent de fabriquer des tablettes hors de prix, les ténors du secteur ont déserté ce marché. La raison ? Les constructeurs indépendants qui proposent des tablettes très peu chères, mais de mauvaises qualités. Il faut dire que les enfants se moquent de la résolution ou de la connectivité, mais quand on y regarde de près, ces appareils ne durent pas. Pourtant des marques chinoises comme Teclast – un des leaders sur le segment des tablettes et des ordinateurs portables sous Android – propose des appareils de qualité. Pour le même prix qu’une tablette bas de gamme dans votre supermarché, vous avez ici un appareil somme toute bien meilleur.

Que du bon…

En effet, la Teclast P20HD propose un processeur Spreadtrum 8 cœurs (1,6 GHz max) avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage (extensible à 128 Go), des haut-parleurs stéréo, une connectivité 4G optionnelle, le WiFi dual band de 5ème génération (802.11 ac) et le Bluetooth 5. L’appareil fonctionne sous Android 10 et embarque un très bel écran IPS 10,1 pouces (25,6 cm) de 1920 x 1200 pixels. La partie photo assure l’essentiel avec un module 5 mégapixels au dos et 2 MP en façade. Enfin la batterie de 6000 mAh autorise jusqu’à 7 heures d’autonomie en utilisation mixte. Notez que les frais de port sont gratuits.

Si vous avez un budget un peu plus conséquent, la Teclast M40 propose un peu plus de RAM et de capacité de stockage pour 146 € au lieu de 260 €…

Les + de la Teclast P20HD :