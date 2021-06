Tablette pas chère : la Blackview Tab9 en promo à 130 € (-37%)

Vous n’avez pas besoin d’une tablette professionnelle à 400 ou 600 €, mais juste un appareil familial pour regarder Netflix, voir vos photos et aller sur Internet ? Ne cherchez pas plus loin, nous avons trouvé cette Blackview Tab9 qui permet en plus de jouer confortablement à seulement 130 €.

Lorsqu’il s’agit d’acheter une tablette, on a trop souvent le choix entre des appareils Samsung très chers ou des machines « noname » de supermarché qui coûtent entre 80 et 120 €. Ces tablettes ont une durée de vie assez réduite et propose rarement mieux qu’un écran horrible et des batteries de lapin Duracel anémique. Si vous cherchez un appareil familial fiable, endurant avec un écran de qualité et « tout terrain », cette Blackview Tab9 est une tablette à considérer puisqu’à seulement 130 €, elle affiche de solides arguments.

Des arguments très solides

En effet, la Blackview Tab9 embarque un SoC Tiger T610 8 cœurs (1,8 GHz max) avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un emplacement pour carte SIM permettant d’accéder à Internet même sans WiFi, le WiFi 5 (802.11 ac), le Bluetooth 5, le GPS et un slot microSD pour augmenter le stockage. Récente, la tablette tourne sous Android 10 et dispose d’une batterie XXL de 6800 mAh ce qui lui octroie une très belle autonomie de 8 heures en continu. C’est d’autant plus appréciable qu’elle embarque un très bel écran IPS 10,1 pouces (25,6 cm) de 1920 x 1200 pixels.

Enfin, la partie photo assure l’essentiel avec quand même un objectif de 13 mégapixels au dos un 5 MP pour les selfies. L’appareil est livré avec son chargeur USB-C et une housse de protection permettant de positionner la tablette en position paysage (horizontalement) pour regarder ses films et séries.