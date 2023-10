Swiitol sort deux nouveaux graveurs laser

Vous désirez vous mettre à la gravure laser ? Pourquoi acheter une machine « cheap » que vous allez devoir revendre dans quelques mois ? Pour vos projets, nous vous conseillons d’opter pour des graveurs laser de qualité. Certes ils sont plus chers, mais vous ne serez pas limité et vous en aurez pour votre argent au final…

Swiitol est une marque qui s’est spécialisée dans les graveurs laser de haute qualité. Synonyme d’innovation depuis sa création, Swiitol a été inspirée par une idée simple : permettre à chacun d’être un artiste, un créateur, un artisan. Au fil de son développement, Swiitol n’a jamais perdu de vue son but : toujours placer les utilisateurs au centre de son univers, itérant et améliorant constamment ses produits en fonction de leurs besoins.

Cependant, le parcours de Swiitol est loin d’être terminé. La marque sait que pour rester pertinente et continuer à inspirer, elle doit repousser les limites, remettre en question le statu quo et embrasser la nouveauté. C’est dans cet esprit que Swiitol s’aventure dans le développement de solutions de gravure alimentées par l’IA, œuvrant pour un avenir où la créativité n’est limitée que par l’imagination. En attendant ces prochaines innovations, voici deux très bonnes machines destinées aux professionnels ou aux personnes désirant acquérir du matériel de qualité pour leurs projets…

Le graveur laser Swiitol C18 Pro à 479,05 € en précommande

Ce graveur laser n’est pas du tout un gadget à prendre à la légère. Il propose une surface de travail de 400 x 400 mm avec la possibilité de le surélever pour graver sur des objets très épais. Il développe un faisceau laser de 0.08 x 0.08mm avec 18 Watts puissance. Idéal pour découper et graveur sur tout support avec 0,01 mm de précision. Rapide, il permet de graver à la vitesse maximum de 30 000 mm par minute. Le Swiitol C18 Pro est équipé d’un système de déplacement par chaîne et d’un système « vis-écrou ». Tout en métal, il fonctionne depuis son appli ou avec les logiciels Laser GRBL et LightBurn.

Le graveur laser Swiitol C24 Pro à 621 € en précommande

Ce Swiitol C24 pro est le grand frère du C18 Pro. Il s’agit du même appareil sauf que ce dernier intègre une tête de puissance 24 Watts. Il est donc plus aisé de découper des matériaux épais avec ce dernier. Pour le reste, c’est un appareil très similaire avec des dispositifs de sécurité, une surface de travail de 400 x 400 mm, la même rapidité, la même précision et la même qualité. Lui aussi est équipé d’une carte mère 32 bits et reste compatible avec tous les logiciels du moment. Notez que comme le C18 Pro, cette version permet, en variant la puissante de graver 256 couleurs sur de l’acier inoxydable. C’est aussi un appareil évolutif qui propose de nombreux accessoires : filtre à air, support cylindrique, souffleuse, caméra, etc. C’est le top du top dans son domaine…