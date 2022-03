Sortie mondiale du TCL 30SE, un bon plan à moins de 150 €

Lorsqu’on s’équipe pour un nouveau smartphone, on désire en avoir pour son argent. Même les gens qui peuvent claquer un SMIC dans un téléphone veulent le meilleur rapport qualité/prix. Si vous êtes plutôt fourmi que cigale, le TCL 30SE est sans doute fait pour vous. TCL ? Cette marque ne vous dit rien ? Pourtant ce fabricant chinois est devenu en quelques années leader sur le marché des téléviseurs. Il a déjà posé un pied l’année dernière sur le secteur de smartphone avec une série 20 très prometteuse et il remet le couvert en 2022 avec ce TCL 30SE sous Android 12.

Un champion des poids plume

Il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme avec un processeur MediaTek G25 octo-core cadencé à 2 GHz max. Il est épaulé par 4 Go de RAM et propose une capacité de stockage de 64 ou 128 Go qu’il est possible d’étendre à 512 Go avec une carte microSD. Ici vous avez le choix puisqu’il est possible de booster le stockage ou d’opter pour le dual SIM. La batterie de 5000 mAh transforme ce smartphone en marathonien : comptez plus de 3 jours d’autonomie en utilisation normale. Notons la présence d’un mode « Économie d’énergie » qui est un des meilleurs de cette catégorie : quand l’appareil atteint les 20 % sur sa jauge, vous pouvez tenir en veille une journée de plus. Le TCL 30SE est un appareil idéal pour le multimédia avec ses fonctionnalités HyperEngine et NXTVision qui permet d’afficher du HDR sur des fichiers qui ne sont pas compatibles à la base.

Un objectif 50 MP qui déménage

Il serait dommage de s’en passer puisque l’écran HD+ au format 20:9 est impeccable et plutôt spacieux avec ses 6,52 pouces de diagonale (16,5 cm). Côté photo, le TCL 30SE embarque l’essentiel avec un module macro, un autre pour l’effet bokeh sur l’arrière-plan des portraits, mais surtout un excellent objectif principal de 50 mégapixels qui délivre de très belles photos de jour comme dans l’obscurité grâce au mode « Super Nuit » de la surcouche TCL UI 4. L’appareil propose un port jack 3,5 mm (avec des écouteurs fournis), une fonctionnalité NFC et la radio FM.

Le TCL 30SE est un très bon rapport qualité-prix puisqu’il est lancé sur Amazon et AliExpress à seulement 149 € pour sa version avec 64 Go de stockage et 169 € pour 128 Go. Si vous devez renouveler votre appareil ou équiper un ado, c’est un très bon plan.

Les + du TCL 30SE :