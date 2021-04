Sortie du Black Shark 4 : des promos sur le site officiel et chez AliExpress

Pour cette 4ème version du Black Shark, la société propose le haut du panier en ce qui concerne la configuration avec un Qualcomm Snapdragon 870 gravé 7nm (3,2 GHz max), entre 6 et 12 Go de RAM LPDDR5 ultra rapide et 128 ou 256 Go d’espace de stockage au standard UFS 3.1. Bien sûr le refroidissement liquide est de la partie tout comme la compatibilité 5G, le WiFi 6 (802.11 ax) et le système de son stéréo Cinematic Audio.

Côté photo, l’appareil ne passe pas à côté de son sujet avec un objectif principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP et un zoom/macro de 5 MP. Mais si nous sommes là, c’est pour le jeu vidéo et l’appareil ne déçoit pas avec son hub « gaming » Shark Space 4.0 permettant de gérer ses jeux et les différentes configurations comme on pourrait le faire sur une console portable. Car c’est une expérience de ce type que ce Black Shark 4 va vous proposer.

Les gâchettes magnétiques rétractables

Commençons par les gâchettes rétractables qui procurent une vraie sensation « manette » alors que les concurrents ne proposent que des touches tactiles sans saveur (à moins de payer pour d’encombrantes et chers add-on. Avec le Black Shark 4, il suffit d’activer un switch pour faire sortir les gâchettes physiques via un ingénieux système magnétique. La classe. Bien sûr, ces gâchettes sont entièrement programmables.

Un écran 144 Hz taillé pour le gaming

L’écran compte aussi énormément lors de vos parties et celui adopté ici fera l’unanimité avec une taille conséquente (6,6 pouces – 16,7 cm), une technologie AMOLED avec un contraste infini et un rafraîchissement de 144 Hz : le meilleur du marché. C’est encore plus fort quand on sait que le retard tactile n’est que de 8,3 millisecondes : un avantage certain lorsqu’il s’agit de jouer à haut niveau.

120 W : une charge complète en 17 minutes

Les jeux demandent de la puissance et donc de la batterie. L’accu du Black Shark 4 est dans la norme avec 4500 mAh au compteur, mais ce qui ne l’est pas c’est sa charge rapide qui permet d’aller jusqu’à 120 W. Même si le chargeur contenu dans la boite est un peu plus modeste avec 65 W et une recharge complète en moins de 25 minutes, la technologie est bien là et le chargeur idoine pourra être acheté cet été pour ce qui sera le nouveau record du monde avec une charge de 0 à 100 % en 17 minutes.

Les bonnes affaires…

Sur AliExpress, les différentes déclinaisons de l’appareil sont en promotion jusqu’au 30 avril avec un coupon de 24,86 € (30 $) sur un achat d’au moins 479 $ (397 €). La version 8 + 128 Go est donc proposé à 449 $ (372 €), la version 12 + 128 à 519 $ (430 €) et la version 12 + 256 Go à 569 $ (471 €). Les livraisons sont assurées depuis la France ou l’Espagne. Pour les 200 premières commandes, le site vous offre une coque et pour les 300 premières ventes, le ventilateur Fun Cooler est en cadeau.

Sur le site officiel de Black Shark, l’appareil est aussi en promotion avec un modèle 8+128 Go à 499 € et la version 12+256 Go à 599 € (livraison rapide depuis la Pologne). Pour les 100 premières commandes, la marque vous offre une coque de protection et le ventilateur Fun Cooler en plus.

Les + du Black Shark 4 :