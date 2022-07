Soldes d’été chez Goboo : 3 produits à prix sacrifiés

Le Xiaomi Redmi Note 11S 5G à 174 €

Le Xiaomi Redmi Note 11S 5G est l’appareil idéal pour ceux qui veulent profiter de la 5G sans pour autant craquer leur PEL. Ce dernier propose un très bel écran AMOLED avec un rafraîchissement très confortable de 90 Hz. Pas de souci en ce qui concerne les performances puisque la puce MediaTek Dimensity 810 gravée en 6 nm assure même le superflu avec ses 4 ou 6 Go de RAM. Pas de souci non plus au niveau de l’endurance avec un accu de 5000 mAh et une charge rapide de 33W. Côté photo, c’est ultra complet avec un objectif principal de 50 mégapixels (f/1,8), un super grand-angle de 8 mégapixels et un module macro de 2 mégapixels. Ce champion du rapport qualité/prix est affiché à 174 € pour la version 4 + 64 et à 194 € pour le modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il faudra pour cela entrer le code GOBOO99.

La Xiaomi Mi Camera 2K à 19,99 €

Encore un grand classique du catalogue Xiaomi avec cette caméra domestique motorisée. Elle permet en effet de pivoter jusqu’à 180°. Vous pouvez la poser sur un meuble ou une étagère, mais elle est aussi équipée d’un socle aimanté pour la poser facilement et solidement sur une surface métallique. La qualité de l’image est au rendez-vous puisque l’appareil capture des vidéos en 2K (deux fois la définition Full HD). Et pas besoin d’éclairage dans la pièce puisque la Mi Camera dispose de LED infrarouge pour la vision nocturne. Les réglages et le pilotage se font depuis l’appli Mi Home. Notez qu’il est possible de programmer des heures de surveillance et une détection de mouvement avec alerte en temps réel sur votre smartphone.

Le haut-parleur et le micro permettent de converser dans les deux sens à distance. Enfin, le stockage des vidéos est assuré par une carte SD ou par un paramétrage dans le cloud. Avec le code GOBOO202, l’appareil est proposé à seulement 19,99 €.

Le Xiaomi Me Electric Scooter 3 à 369 €

Avec son moteur d’une puissance de 300 W, la Mi Electric Scooter 3 est capable d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, mais aussi de franchir des pentes à 16%. Elle dispose en outre d’une excellente autonomie pouvant atteindre jusqu’à 30 kilomètres, grâce à une batterie d’une capacité de 7600 mAh (36 V). Avec des dimensions de 114 x 43 x 108 cm dépliée et 114 x 43 x 45 cm une fois pliée, elle peut être transportée assez facilement dans le coffre d’une voiture ou dans les transports en commun. Ses roues d’une taille de 8,5 pouces sont dotées d’un système de double freinage pour un niveau de sécurité accru. On retrouve également un écran LCD intégré au guidon qui vous permettra de contrôler facilement en un coup d’œil les informations essentielles telles que la vitesse ou le niveau de charge. Pour pouvoir commander le produit à seulement 369 €, il faudra utiliser le code GOBOO30030.