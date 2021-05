Smartwatch pas chère : lancement de la Mibro Color à 29 €

Vous avez vous aussi envie d’une montre connectée ? Le problème c’est que les appareils Apple ou Samsung sont très chers et que les smartwatch bon marché sont souvent de mauvaise qualité. Cette Mibro Color est l’exception qui confirme la règle : un tout petit prix et des qualités indéniables…

La Mibro Color est un nouveau modèle de smartwatch qui sort en exclusivité chez AliExpress aujourd’hui pour seulement 29 € alors qu’elle est normalement proposée à 54 € (en cumulant les différentes réductions automatiques du site disponible en ce moment). Ces promotions vont prendre fin le 16 mai alors ne traînez pas trop !

Des tonnes de fonctionnalités

Mais que propose au juste la Mibro Color ? Il s’agit d’une smartwatch Bluetooth 5 étanche à 50 mètres dotée d’un écran tactile de 1,57 pouce de diagonale (4 cm) et d’une batterie de 270 mAh qui lui octroie une autonomie de 14 jours. Pour la recharger, il suffit de l’ôter et de placer l’adaptateur magnétique au dos. La Mibro Color s’appaire avec votre smartphone, permet de voir vos messages, vos notifications, de répondre à un appel, de changer le morceau d’une playlist, de déclencher votre appareil photo à distance et elle compte aussi les pas que vous faites dans la journée. Elle surveille votre rythme cardiaque et intègre même un outil de surveillance de votre saturation en oxygène. Car c’est aussi une montre pour les activités sportives puisque vous pouvez monitorer vos résultats pour une quinzaine de sports différents (jogging, tapis de course, marche, foot, elliptique, yoga, etc.)

Rythme cardiaque et saturation

En prenant en compte vos mouvements, votre saturation et votre rythme cardiaque, elle en déduit votre niveau de stress et vous indique quand faire une pause ou s’aérer. De même si vous restez de longues minutes immobile, la montre vous rappellera que l’être humain n’est pas sédentaire et qu’il faut songer à bouger de temps en temps. Elle vous rappellera même de boire de l’eau ! Comme toutes les montres de ce style, vous pourrez changer le cadran en fonction de vos envies.

Les + de la Mibro Color :