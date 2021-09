Smartwatch Mibro Lite : une réduction de -50 % et un cadeau unique

Alors qu’elle sera vendue 100 $, cette smartwatch Mibro Lite est affichée à seulement 43,99 $ pendant les trois premiers jours de son lancement soit 38 € au lieu de 85 €. Une promotion exclusive chez AliEpress qui commencera ce lundi 27 septembre à partir de 10 heures du matin. Cerise sur le gâteau, les 50 premiers clients recevront des écouteurs sans fil de marque Lenovo.

Un bel écran AMOLED lumineux et personnalisable

Mais pourquoi devriez-vous craquer pour cette smartwatch Mibro Lite ? Il s’agit d’une montre de seulement 48 grammes et de moins d’un centimètre d’épaisseur. Elle arbore fièrement un écran AMOLED de 1,3 pouce très lumineux. Il est bien sûr possible de personnaliser l’affichage. Compatible Bluetooth 5, la montre embarque un accéléromètre, un capteur de fréquence cardiaque et un capteur SpO² pour vérifier sa saturation en oxygène. Les menus sont entièrement en français et vous pouvez consulter les notifications de vos principales applications : SMS, Gmail, Skype, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, etc. La montre permet aussi de suivre une quinzaine d’activités sportives : foot, tapis, marche, cyclisme, vélo d’appartement, randonnée, yoga, basket, tennis, elliptique, etc.

Des tonnes de fonctionnalités

Elle comprend aussi les fonctionnalités classiques permettant de vous rappeler quand vous êtes trop longtemps assis (ou resté trop longtemps sans boire pour les personnes âgées), de retrouver son smartphone dans la maison, de déclencher votre appli photo à distance, de consulter la météo ou de contrôler une playlist musicale. La Mibro Lite est certifiée IP68 et elle dispose d’une autonomie comprise entre 8 et 10 jours. Le chargeur est compris dans la boîte et vous pourrez choisir le bracelet parmi 5 coloris : rose, blanc, noir, verte et bleu.

Les + de la Mibro Lite :