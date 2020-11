Smartphones pas chers : tous les Xiaomi Redmi en promo à partir de 76 € !

Pratiquement inconnu il y a deux ans, Xiaomi s’est fait une place de choix sur le marché des smartphones. À l’inverse des autres marques chinoises, la firme de Beijing n’a pas oublié les appareils qui l’ont fait connaître du grand public : les entrées et moyennes gammes. Sa collection Redmi est en effet réputée pour son rapport qualité/prix imbattable. Et en ce moment, ce ne sont pas moins de 5 smartphones qui sont en promo pour des prix allant de 76 € à 197 €. Cerise sur le gâteau, c’est une livraison rapide.

Xiaomi Redmi 9A : le moins cher

Prix : 119 € – 76 €



Pas facile de trouver un appareil sympa à moins de 100 €. Pourtant le Xiaomi Redmi 9A est un appareil avec tout ce qu’il faut : écran LCD IPS de 6,53 pouces (16,3 cm), SoC «tout terrain» MediaTek Helio G25 avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage extensible à 512 Go. L’autonomie n’a pas été laissée de côté puisque la batterie de 5000 mAh permet de se passer de chargeur pendant 3 jours. Côté photo, Xiaomi assure le minimum avec un seul et unique capteur de 13 mégapixels au dos qui se révèle particulièrement bon et polyvalent. Il est encore disponible en bleu, verte et gris anthracite.

Les + du Redmi 9A :

Un prix défiant toute concurrence

Une batterie XXL

Le smartphone idéal pour les petits budgets

Xiaomi Redmi 9C : le moins cher

Prix : 139 € – 86 €



Encore un appareil sous la barre des 100 € avec ce Redmi 9C ! Ce dernier est légèrement plus puissant que le 9A avec un SoC MediaTek Helio G35, 3 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible à 512 Go. Il propose le même écran 6,53 pouces (16,3 cm) que son petit frère et la même batterie de 5000 mAh, mais il ajoute une fonctionnalité NFC. Côté photo, il est aussi un peu mieux doté que le 9A avec trois modules au dos (13 MP + macro 2MP + bokeh 2MP). Il est disponible en bleu, gris foncé et orange.

Les + du Redmi 9C :

Bien mieux que le 9A pour 10 € de plus…

Une couleur « orange » originale !

NFC

Xiaomi Redmi Note 9 : écran et autonomie au top

Prix : 199 € – 137 €



Il n’y a pas grand-chose à redire sur les qualités de ce smartphone. Comme d’habitude, Xiaomi propose un très bon appareil à moins de 140 €. Ce Redmi Note 9 sous Android 10 embarque un SoC MediaTek MTK Helio G85 très performant avec 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, une belle dalle de 6,53 pouces (16,6 cm) et une batterie très confortable de 5020 mAh avec charge rapide 18 W. Côté photo, vous pouvez être rassuré : les clichés du Note 9 sont très impressionnants grâce à un objectif de 48 mégapixels secondé par un ultra-grand-angle de 8 MP (f/2,2), un capteur pour la profondeur de champ de 2 MP et un objectif macro. Pour les selfies, le module de 16 MP est caché dans un poinçon dans le coin supérieur gauche.

Les + du Redmi Note 9 :

De belle qualité photo

Un bel écran avec poinçon (punch-hole)

Une batterie très endurante

Xiaomi Redmi Note 9S : Le premier Snapdragon de la gamme

Prix : 279 € – 172 €



Le meilleur rapport qualité/prix du moment est affiché à 172 € pour le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage . Une belle réduction pour un smartphone qui est sorti au prix de 269 € il y a moins de 4 mois. Il propose un SoC Qualcomm Snapdragon 720G puissant, un bel écran 6,67 pouces (16,9 cm) avec un discret poinçon central, une batterie géante de 5020 mAh compatible avec une charge rapide de 18W et un capteur d’empreinte digitale sur la tranche. Côté photo, rien n’a été laissé au hasard avec un objectif principal de 48 mégapixels qui capture de la vidéo en 4K, mais aussi un module «macro» pour les clichés rapprochés, un capteur pour les portraits et un dernier ultra grand-angle pour les paysages ou les photos de groupes. Une belle affaire à ce prix !

Les + du Redmi Note 9S :

Puissant avec sa puce Snapdragon

Vidéo 4K à ce prix ?

Le top sous les 180 €

Xiaomi Redmi Note 9 Pro : le top de la gamme

Prix : 299 € – 197 €



Xiaomi ne nous déçoit jamais avec ses appareils dans cette tranche de prix. Alors qu’il était affiché à 299 €, le Redmi Note 9 Pro est en ce moment à 197 € dans sa version avec 128 Go de stockage. Une sacrée ristourne pour un appareil sous Android 10 avec une puce Snapdragon 720G et 6 Go de RAM ! L’écran n’est pas en reste puisqu’il s’agit d’une dalle FHD+ de 6,67 pouces (16,9 cm) avec un discret poinçon pour y loger la caméra frontale. Comme d’habitude chez le constructeur chinois, la batterie de 5020 mAh (avec charge rapide 30 W) vous permettra de profiter de votre appareil plus de 3 jours en utilisation standard. Côté photo, c’est impeccable avec 4 modules au dos : un objectif de 64 mégapixels (ouverture f/1.9) au top, un ultra grand-angle de 8 MP, un module macro de 5 MP et un dernier permettant de parfaire vos portraits. Un must !

Les + du Redmi Note 9 Pro :