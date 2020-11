Smartphones pas chers : deux mobiles de qualité à moins de 100 € !

Pour les petits budgets, pour équiper un ado ou pour offrir à sa grand-mère qui ne peut pas recevoir vos MMS, il existe des smartphones très bon marché. La marque chinoise Xiaomi s’est fait une réputation dans ce domaine depuis son arrivée en France. Pour moins de 100 €, les premiers smartphones de la gamme Redmi sont fiables, de qualité et proposent des objectifs photo tout à fait convenables. Et contrairement aux concurrents, on peut ajouter de la mémoire facilement.

► Xiaomi Redmi 9A : le plus récent

Prix : 82 € (bleu, vert et gris foncé)

Proposé à 129 € sur le site de la marque, ce Xiaomi Redmi 9A est proposé chez notre partenaire à seulement 82 €. Cet appareil d’entrée de gamme est très complet, même si son prix ne le laisse pas présager : écran HD+ de 6,53 pouces (16,3 cm), processeur 8 cœurs avec 2 Go de RAM et pas mal de technologies récentes comme le WiFi 5 «dual band» (802.11ac) et la reconnaissance faciale.

Récent et souvent mis à jour, l’appareil tourne sous Android 10 et côté photo, le Redmi 9A embarque une unique caméra de 13 mégapixels très polyvalente et un objectif pour les selfies en façade. Comme d’habitude chez Xiaomi, la batterie de 5000 mAh assure au moins 3 jours d’autonomie. Enfin, les 32 Go de stockage initiaux peuvent être portés à 512 Go avec une simple carte microSD.

Les + du Xiaomi Redmi 9A :

Une endurance à toute épreuve

Android 10 !

Le cadeau idéal

► Xiaomi Redmi 9C : rapport qualité/prix imbattable

Prix : 99 € (bleu, gris foncé et orange)



Le Xiaomi Redmi 9C est juste au-dessus du 9A dans la hiérarchie du constructeur chinois. Et pour 17 € supplémentaires, il propose bien plus. L’écran HD+ 6,3 pouces et la batterie de 5000 mAh sont les mêmes, mais la puce MediaTek Helio G35 est plus puissante et il embarque 3 Go de RAM au lieu de 2 Go et 64 Go de stockage au lieu de 32 Go (là aussi extensible à 512 Go).

Si on ajoute le NFC pour le paiement sans fil et la triple caméra à l’arrière (13 MP + macro 2MP + portrait 2MP), c’est le meilleur rapport qualité/prix sur cette gamme des moins de 100 €.

Les + du Xiaomi Redmi 9C :

Bien mieux que le 9A pour 17 € de plus

Trois caméras à l’arrière pour des photos éclatantes

Une batterie de 5000 mAh !

Vous avez un budget un peu plus conséquent ? Tous les Redmi sont en promo en ce moment sur Gearbest de 82 € à 203 €.