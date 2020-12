Smartphones pas chers : 5 champions du rapport qualité/prix à partir de 84 €

► Xiaomi Redmi 9A : l’essentiel à 84 € !

Prix : 84 €



Ce Xiaomi Redmi 9A est proposé chez notre partenaire Gearbest à seulement 84 €. Malgré son prix plancher, cet appareil est très complet: écran 1600 x 720 pixels de 6,53 pouces (16,3 cm), processeur MediaTek G25 Helio avec 2 Go de RAM et des fonctionnalités intéressantes comme le WiFi 5 «dual band» (802.11ac) et la reconnaissance faciale. Le Redmi 9A tourne sous Android 10 et il intègre

une unique caméra de 13 mégapixels pour la photo. Côté autonomie, sa batterie XXL de 5000 mAh assure un max.

Les + du Redmi 9A :

Le meilleur prix de cette sélection

Une autonomie très confortable

Un stockage 32 Go extensible à 512 Go

► Xiaomi Redmi 9C : le meilleur sous les 100 €

Prix : 99 €



Le Xiaomi Redmi 9C un appareil légèrement mieux armé que son cousin le 9A : il embarque le même écran HD+ 6,3 pouces (16 cm), la même batterie de 5000 mAh, mais sa puce est légèrement plus véloce (MediaTek Helio G35) et il propose 3 Go de RAM au lieu de 2. Côté stockage, on pourra compter sur une mémoire de 64 Go extensible à 512 Go via carte microSD. La partie photo est aussi meilleure avec un module de 3 objectifs : 13 MP + macro 2 MP + portrait 2 MP). Le NFC est aussi de la partie.

Les + du Redmi 9C :

Bien meilleur que le 9A pour 15 € de plus

Grosse batterie

Une partie « photo » pas mauvaise du tout

► Xiaomi Redmi Note 9S : 4 objectifs photo !

Prix : 176 €



Le Xiaomi Redmi Note 9S est encore une barre au-dessus avec un SoC Snapdragon 730G, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un écran FHD+ de 6,67 pouces (16,9 cm), une batterie de 5020 mAh (avec charge rapide 18W), mais aussi un objectif principal de 48 mégapixels (compatible vidéo 4K) et trois autres capteurs pour des clichés impeccables en toute circonstance (un module macro, un ultra grand-angle et un dernier pour parfaire vos portraits. Un très bon appareil disponible en 3 couleurs.

Les + du Redmi Note 9S :

Un processeur costaud

Des portraits réussis

Il sera chez vous en moins de 10 jours sans frais de douane

► Xiaomi Redmi Note 8 Pro : une valeur sûre

Prix : 193 €



Ce smartphone très original dans sa robe orange propose une puce Mediatek Helio G90T véloce aidée par 6 Go de mémoire vive : c’est un appareil tout terrain. Il propose un bel écran FHD+ traité antichoc de 6,3 pouces (16 cm) et une batterie de 4500 mAh qui lui confère une très bonne autonomie.Côté photo, c’est un très bon élève avec un excellent objectif de 64 mégapixels compatible 4K, un module pour les portraits, un autre pour les photos rapprochées et un ultra grand-angle de 8 MP. Il est expédié lui aussi en moins de 10 jours.

Les + du Redmi Note 8 Pro :

Une très belle dalle

Très bon en photo

Livraison rapide !

► Xiaomi Redmi Note 9 Pro : le meilleur rapport qualité/prix

Prix : 225 €



Alors qu’il était affiché à 299 € il y a encore peu de temps, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est en ce moment à 225 € dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une belle réduction pour un appareil récent, sous Android 10 avec un processeur Qualcomm Snapdragon 720G ! L’écran est ce qu’il y a de mieux à ce prix : une dalle IPS de 6,67 pouces (16,9 cm) avec un discret « punch-hole » pour y loger la caméra frontale de 16 mégapixels. Côté autonomie, la batterie de 5020 mAh (avec charge rapide 30 W) vous permettra de profiter de votre appareil plus de 3 jours en utilisation standard. En photo c’est impeccable avec 4 modules au dos : un objectif de 64 mégapixels (ouverture f/1.9) au top, un ultra grand-angle de 8 MP, un module macro de 5 MP et un dernier permettant de faire des portraits d’enfer. Un must !

Les + du Redmi Note 9 Pro :

– Le meilleur de cette sélection en photo

– Encore un champion de l’endurance !

– Belles finitions et sans réel défaut