Smartphones pas chers : 3 mobiles qui claquent à moins de 100 €

Il y a les gens avec des smartphones à 800 € qui aiment bien manger des pâtes tous les jours et puis il y a les petits malins qui savent bien qu’on peut très bien s’équiper pour pas bien cher. Ces 3 appareils à moins de 100 € ne vous permettront pas de jouer à Fortnite en 120 fps, mais ils assurent l’essentiel : autonomie, capacité photo correcte et écran tout ce qu’il y a de plus convenable.

► Xiaomi Redmi 9A : Le moins cher du marché

Prix : 74 €

La série des A sur la gamme des Redmi constitue le premier prix absolu chez Xiaomi. Pour 74 € ce Redmi 9A propose quand même un bel écran LCD de 6,53 pouces (16,3 cm) 1600 x 720 pixels avec un capteur photo frontal pour les selfies caché dans une élégante « goutte d’eau », un système Android 10, une batterie de 5000 mAh qui tient diablement bien la route et 32 Go d’espace de stockage qu’on peut aisément porter à 512 Go en ajoutant une carte microSD.

Côté photo, on trouvera un capteur dorsal de 13 MP qui assurera l’essentiel (pas de mode Nuit ou de vidéo 4K évidemment) et au niveau des performances, on pourra compter sur une puce MediaTek Helio G25 avec 2 Go de RAM. Pas une bête de course forcément, mais il conviendra parfaitement à une utilisation normale : idéale pour équiper un enfant ou un senior qui ne va pas ouvrir 10 applis en même temps.

Les + du Redmi 9A

Le smartphone Android le moins cher du marché

Une batterie qui assure

Un écran plus que convenable

► Xiaomi Redmi 9C : Un petit cran au-dessus

Prix : 77 €

Le Xiaomi Redmi 9C un appareil qui reprend en grande partie la configuration du Redmi 9A, mais pour seulement quelques euros de plus il ajoute quand même pas mal d’options à commencer par la compatibilité NFC, mais surtout une triple caméra à l’arrière avec un objectif principal de 13 mégapixels, un mode macro de 2 MP et un dernier capteur spécialisé dans les portraits. L’écran HD+ est identique à son cousin le 9A avec une dalle de 6,53 pouces (16 cm) et la batterie de 5000 mAh est tout aussi impressionnante.

Côté perf’, c’est légèrement mieux avec un CPU MediaTek Helio G35 et toujours 2 Go de RAM. En ce qui concerne le stockage, on pourra compter sur une mémoire de 32 Go extensible à 512 Go.

Les + du Redmi 9C :

Mieux que le 9A pour quelques euros de plus

3 capteurs photo au dos

Toujours une batterie de compétition

► Xiaomi Redmi 9 : le meilleur rapport qualité/prix

Prix : 93 €

Ce Xiaomi Redmi 9 est clairement au-dessus du 9A et du 9C et il faudra vous orienter vers celui-ci si vous n’êtes pas à 15 ou 20 € près. Il propose déjà un processeur plus puissant (Mediatek Helio G80) avec surtout 2 fois plus de RAM que ses comparses et 64 Go de stockage. Ici l’écran est un cran au-dessus, car si la taille est la même, on a affaire à une dalle soignée FHD+ de 6,53 pouces (16,5 cm) 2340 x 1080 pixels avec une résolution de 394 DPI.

La batterie est encore une fois très bonne (5020 mAh) et du côté photo c’est bien plus complet avec 4 capteurs : un objectif principal de 13 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un module macro de 5 MP et un dernier pour les portraits de 2 MP. Attention, seule la version noire est proposée à ce prix…

Les + du Redmi 9 :