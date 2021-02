Smartphones en soldes : les Realme 7 et 7 Pro à 189 et 289 €

Vous cherchez peut-être à vous équiper avec un nouveau smartphone sans dépenser une fortune ? Figurez-vous que notre partenaire Cdiscount propose exceptionnellement les excellents Realme 7 et Realme 7 Pro à 189 € pour le premier et 289 € pour le second. Une occasion en or de repartir avec ces très bons milieux de gamme, qui allient performances photo, autonomie, écran de qualité et puissance.

► Realme 7 : le milieu de gamme +

Prix : 189 €

Le Realme 7 a été lancé en septembre 2020 et s’est rapidement imposé comme un excellent smartphone de milieu de gamme. Il faut dire que malgré son prix très attractif, le constructeur chinois n’a pas fait de concessions sur la fiche technique de son appareil. Ainsi, pour moins de 190 €, l’utilisateur profitera d’un écran LCD 90 Hz en définition FHD+ de 6,5 pouces, d’un processeur Helio G95, le tout accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go d’espace de stockage extensible via une carte MicroSD (jusqu’à 256 Go).

Côté autonomie, le Realme 7 s’appuie sur une batterie imposante de 5000 mAh, de quoi tenir deux jours sans passer par la case recharge. Notez qu’elle est compatible avec la charge rapide 30W (50% en seulement 26 minutes de charge). Terminons ce tour d’horizon par le volet photo. Le Realme 7 nous fait la bonne surprise d’embarquer un quadruple capteur photo avec un objectif principal de 48 MP, un mode macro et un dernier capteur dédié à la profondeur de champ pour réaliser de somptueux portraits. Affiché à 199 €, il vous reviendra à 189 € avec le code 10EUROS (10 € de réduction à partir de 99 € d’achat sur tout le site).

Les + du Realme 7 :

Un écran 90 Hz en FHD+

Un rapport qualité/prix imbattable

Une belle autonomie

Avec le code promo 10EUROS

► Realme 7 Pro : pour les utilisateurs exigeants

Prix : 289 €

Prenez le Realme 7, et améliorez l’écran, l’autonomie, le processeur, le quadruple capteur photo et la quantité de mémoire vive et vous obtenez le Realme 7 Pro. Pour moins de 290 €, le Realme 7 Pro impressionne avec son écran 6,4 pouces Super AMOLED (2400 x 1800 pixels). On retrouve sous le capot un Snapdragon 720 gravé en 8 nm, un Soc de milieu de gamme qui a fait ses preuves. La puce s’accompagne de 8 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage extensible via une carte MicroSD.

Le Realme 7 Pro profite également d’une batterie généreuse Li-Po de 4500 mAh, compatible avec la charge rapide 65W. Cela vous permet d’obtenir 50% en seulement 12 minutes de charge (les 100% en 34 min). La partie photo n’est pas en reste, avec un quadruple capteur photo composé d’un objectif principal de 64 MP, soutenu par un capteur ultra grand-angle et deux autres caméras dédiées à la profondeur de champ et à la macro. Les amateurs de selfies pourront compter sur un capteur frontal de 32 MP. Affiché à 299 €, il vous reviendra à 289 € avec le code 10EUROS (10 € de réduction à partir de 99 € d’achat sur tout le site).

Les + du Realme 7 Pro :

Un bel écran Super AMOLED en FHD+

La charge rapide 65W pour atteindre les 100% en 34 min seulement

De belles photos

Avec le code promo 10EUROS