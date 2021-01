Smartphone pas cher : POCO M3, champion du rapport qualité/prix en promo à 121 €

Affiché à 160 € sur le magasin en ligne de Xiaomi, le POCO M3 est à seulement à 121 € chez notre partenaire Gearbest. Disponible en bleu et en noir, c’est un champion de l’autonomie et du rapport qualité/prix. Voyons ce qu’il a à proposer…

Ce POCO M3 un appareil de chez Xiaomi qui enfonce la concurrence avec un look très sympa et des caractéristiques techniques très impressionnantes. Pourquoi dépenser plus pour s’équiper ? Le smartphone embarque un SoC Snapdragon 662 épaulé par 4 Go de RAM, 64 Go de stockage (extensible jusqu’à 512 Go), un magnifique écran IPS de 6,53 pouces (16,6 cm) Full HD+ et surtout une batterie XXL de 6000 mAh qui lui donne une autonomie de folie.

Un appareil très complet pour un prix plancher

Côté photo, le POCO M3 ne fait pas les choses à moitié avec un objectif principal de 48 MP, un capteur dédié à la profondeur de champ pour les portraits et un mode macro. On se demande comment la marque chinoise propose autant de choses pour un prix aussi bas d’autant que l’appareil intègre aussi un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, la compatibilité dual SIM, un émetteur infrarouge (pour transformer son smartphone en télécommande universelle), un tuner radio et une charge rapide 18 W.

Affiché à 181 €, le POCO M3 se retrouvera à 121 € dans votre panier avec le code P5CDAB8045953001. Il suffit de cliquer sur Buy Now. Livré de France, l’appareil sera chez vous en moins de 10 jours.

Les + du POCO M3 :

Un rapport qualité/prix imbattable

Un look très sympa

Livraison rapide

Avec le code promo P5CDAB8045953001