Smartphone pas cher : l’excellent POCO X3 à 185 € !

Le POCO X3 NFC est un appareil au look original, complet en photo avec une très bonne autonomie, un écran 120 Hz et une puce assez véloce. Bref, tout ce qu’il pour faire un excellent smartphone à 400 €. Sauf qu’ici, on vous le propose à seulement 185 € (il est à 229 € sur le site officiel de Xiaomi). Un rapport qualité-prix de folie, une livraison gratuite et rapide et pas de frais de douane : que du bonheur.

Le POCO X3 NFC est un smartphone qui a la fiche technique d’un appareil bien plus cher que les 185 € qui vous seront demandés pour l’acquérir : MIUI 12 (Android 10), puce Snapdragon de série 7 (762G avec Adreno 618 et 6 Go de RAM) et surtout un écran LCD de 6,67 pouces (16,9 cm) qui propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz ! Oui oui : c’est un appareil à 185 € qui propose une des dalles les plus fluides du moment (les derniers iPhone à 1000 € sont toujours en 60 Hz).

Côté photo, il propose une palette très complète puisqu’on compte un objectif principal de 64 mégapixels très bon de de jour comme de nuit et compatible 4K en vidéo, un ultra grand-angle de 13 MP, un module macro et un objectif pour contrôler la profondeur de champ des portraits.

Grosse batterie et charge rapide

Et comme tous les appareils de chez Xiaomi, c’est aussi un marathonien grâce à sa batterie de 5160 mAh. Vous en voulez encore plus ? Et bien, sachez qu’il intègre une charge rapide de 33 W qui fera passer votre jauge de 8 à 70 % en 28 minutes. Bien sûr, le chargeur est dans la boîte. Notez qu’il s’agit de la version avec 64 Go de stockage, mais que vous pouvez choisir de l’étendre jusqu’à 512 Go avec une carte micro SD.

Il est aussi possible de placer 2 cartes nano-SIM dans l’appareil et comme son nom l’indique il est compatible avec le NFC. Vous hésitez encore ? Allez jeter un œil à notre test complet ! Pour en profiter de la promo, il faudra entrer le code B62BAD1EC9953001 après avoir cliqué sur Acheter. Il sera chez vous en moins de 10 jours.

Les + du POCO X3

Autant de qualités pour 185 € ?

Très bon en photo

Un écran destiné aux gamers (mais pas que…)

Avec le code promo B62BAD1EC9953001