Smartphone pas cher : Le Sharp Aquos V en promo à 108 €, livraison rapide

Le Sharp Aquos V est un appareil haut de gamme sous Android 9 qui valait plus de 450 € il y a un peu plus d’un an. Il est en ce moment proposé à un prix sacrifié : 108 €, sans frais de port. Pas mal pour un smartphone qui tient toujours la distance niveau puissance…

Le fabricant japonais Sharp se fait discret sur le marché des smartphones, mais en novembre 2019 il a sorti un appareil très intéressant pour 449 € : le Sharp Aquos V. Il s’agit d’un appareil assez compact (5,9 pouces) avec Android 9 et la possibilité d’utiliser 2 cartes SIM. Côté performance, il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 835 (8 cœurs cadencés à 2,35 GHz max) avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage extensible à 256 Go.

Pour la partie photo, on pourra compter sur un capteur principal de 13 mégapixels (ouverture f/2) + un objectif pour parfaire les portraits. L’autonomie est assez bonne avec un accu de 3090 mAh qui permet de se tenir éloigné d’une prise de courant pendant 2 jours. Bien sûr le capteur d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale font aussi partie des fonctionnalités. Si vous trouvez que tous les smartphones se ressemblent, vous allez changer d’avis avec cet Aquos V…

Livraison rapide, pas de frais de port et pas de frais de douane

Pour profiter du Sharp Aquos V à ce prix, il faudra utiliser le code promo U5E23BEBE4553000 (sinon l’appareil s’affiche à 124 €) : cliquez sur Acheter Maintenant (Buy Now) et copiez-collez notre code. Le prix passera à 107,98 € avec les frais de port gratuit. La livraison s’opère entre 5 et 10 jours depuis les entrepôts français du vendeur, pas de stress et pas de frais de douane.

Les + du Sharp Aquos V :

Un Snapdragon 835 qui en a sous le pied

Une belle réduction avec une livraison rapide

Un look très sympa

Avec le code promo U5E23BEBE4553000