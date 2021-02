Smartphone pas cher : le POCO M3 128 Go à 137 € !

Le POCO M3 est sorti en novembre dernier. Il fonctionne sous Android 10 (surcouche Xiaomi MIUI 12) et propose un ensemble de fonctionnalités très attrayant pour son prix. Non seulement il a un look très sympa avec son large hublot photo et son revêtement en «cuir végane» (comme disent les allergiques au gluten), mais sa fiche technique est plus qu’à la hauteur : SoC Qualcomm Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM, 128 Go de stockage UFS 2.2 (extensible jusqu’à 512 Go avec compartiment dual-SIM), belle dalle FHD+ de 6,53 pouces (16,6 cm), batterie XXL de 6000 mAh avec charge rapide 18 W et une partie photo très complète. On compte en effet un objectif principal de 48 mégapixels, un objectif dédié au portrait et un dernier destiné à prendre des clichés de très près (macro).

Enfin, l’appareil comporte une prise jack, un capteur infrarouge pour transformer l’appareil en télécommande universelle et un capteur d’empreintes digitales latéral. Vous voulez en savoir plus ? Allez faire un tour sur notre test complet du POCO M3…

Les + du POCO M3 :