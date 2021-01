Smartphone pas cher : Le Nokia 6.1 bradé à 88 €, livraison rapide

Nokia est une véritable institution qui a marqué toute une génération à la fin des années 90 et au début des années 2000. Plus discret depuis, la firme propose néanmoins des appareils intéressants sous Android One, une version «stock» du système sans applis commerciales et sans surcouche inutile. Ce Nokia 6.1 est un très bon appareil qui se retrouve complètement bradé à seulement 88 €, sans frais de port…

Vendu à 279 € lors de sa sortie, ce Nokia 6.1 est une bonne alternative aux produits Xiaomi d’entrée de gamme puisqu’il ne coûte que 88 € ! Certes il a un peu plus de 2 ans, mais il propose une version Android 9 «One» qui est toujours régulièrement mise à jour. Il embarque un processeur Snapdragon 630 avec 3 Go de RAM, un écran IPS 16:9 de 5,5 pouces (14 cm) et 32 Go de stockage extensible à 128 Go. Il intègre une fonctionnalité dual-SIM, une compatibilité NFC et une optique photo Zeiss de 16 mégapixels. Enfin, la batterie de 3000 mAh brille par son autonomie (presque 3 jours). Attention, ce modèle est disponible uniquement en version noire…

Livraison rapide, pas de frais de port et pas de frais de douane

Pour profiter de ce Nokia à 87,89 €, il faudra utiliser le code promo F5F1EF8224D12001 (sinon l’appareil s’affiche à 92,07 €) : cliquez sur Acheter Maintenant (Buy Now) et copiez-collez notre code. Vous recevrez l’appareil entre 5 et 10 jours puisque la livraison se fait depuis la France : pas de stress et pas de frais de douane.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?

Un look atypique

Un Android 9 sans fioriture

88 € !

