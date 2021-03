Smartphone pas cher et performant : le OnePlus Nord N100 à 152 €

OnePlus ne nous avait pas vraiment habitués aux smartphones d’entrée et milieu de gamme, mais propose depuis peu cet excellent OnePlus Nord N100. Ce nouveau smartphone propose un bel écran de 6,52 pouces (16,56 cm) avec un rafraîchissement de 90 Hz, une puce Snapdragon 460 épaulée par 4 Go de RAM (et 64 Go de stockage UFS 2.1), une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 18 W. Côté photo, le dernier né de OnePlus est bien doté pour son prix avec un objectif principal de 13 mégapixels et deux objectifs additionnels pour les portraits et les clichés en mode macro. Un appareil très classe qui propose aussi des haut-parleurs stéréo. C’est une très bonne alternative aux Xiaomi Redmi 9 et 9S par exemple.

Attention, ce N100 ne doit pas être confondu avec le OnePlus Nord N10 qui propose une compatibilité 5G et de meilleures performances (Snapdragon 690, 6 Go de RAM) pour 251 €.

Pour profiter de ce prix très intéressant, il faudra entrer le code K622A5B760153001 juste après avoir cliqué sur Acheter (Buy Now). La note passera alors de 169 € à 152 € et les frais de port sont gratuits…

Les + du OnePlus Nord N100 :