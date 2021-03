Smartphone le moins cher : l’incontournable POCO M3 à seulement 109 €

Alors qu’on le trouve à 139,90 € sur le site officiel de Xiaomi, ce POCO M3 est affiché à seulement 109 € en ce moment sur le site de Gearbest. Disponible dans tous les coloris, ce smartphone est un sacré numéro avec son look d’enfer, sa polyvalence et son autonomie très impressionnante.

Ce POCO M3 est un appareil qui se démarque du reste des smartphones en ce moment. Pensé par Xiaomi, il propose un design novateur et des matériaux sympas avec un dos en imitation cuir par exemple. Proposé dans sa version avec 64 Go de stockage (extensible à 512 Go vis carte micro SD),mais surtout disponible en bleu, noir et jaune (notre couleur préférée), il est livré en moins de 15 jours avec des frais de port de seulement 0,36 centime (sauf pour la version noire bizarrement).

Un smartphone polyvalent

Mais qu’a à proposer le POCO M3 et qui le rend si intéressant ? Il embarque l’essentiel en photo : un objectif principal de 48 MP polyvalent, un capteur dédié à la profondeur de champ pour les portraits et un module macro pour les clichés de très près (coquillages, fleurs, insectes, etc.) Côté performance, c’est n’est pas l’appareil faiblard qu’on pourrait penser avec sa puce Qualcomm Snapdragon 662 adossée à 4 Go de RAM. Plus fort, son écran 6,53 pouces (16,6 cm) Full HD+ est clairement au-dessus de sa catégorie tandis que la dernière surcouche MIUI 12 de Xiaomi est bien de la partie.

Mais ce qui détonne avec le POCO M3 (à ne pas confondre avec le très bon POCO X3 NFC), c’est son autonomie : un accu de 6000 mAh qui autorise plus de 4 jours sans nécessiter de prise de courant. Comment font-ils pour proposer un appareil aussi complet à ce prix ? C’est un mystère d’autant qu’il embarque aussi un tuner FM, un émetteur infrarouge (pour en faire une télécommande universelle) et une fonctionnalité dual-SIM.

Les + du POCO M3 :