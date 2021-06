Smartphone étanche et blindé IP69K : le Doogee S86 Pro à 140 € (-33%)

Le Doogee S86 Pro est en ce moment proposé à 140 €. Ce smartphone antichoc, étanche et récent propose de belles caractéristiques avec une batterie gargantuesque et des capacités photo sympas…

Si pour les appareils Premium la norme IP68 certifie une étanchéité à la poussière et à l’eau, il existe une certification supérieure : la IP69K. Cette dernière va plus loin puisqu’elle atteste que votre smartphone résiste en plus à un nettoyage haute pression à la vapeur. Bref, il est presque impossible de lui faire prendre l’eau. Il résiste aussi aux hautes températures (de -40C° à +70 C°) et ne se déformera pas, même en subissant les pires contraintes de pression.

Antichoc, étanche, incassable

Le Doogee S86 Pro résiste aussi aux chutes grâce à sa coque solide et son écran Gorilla Glass. Ces appareils très pratiques sur les chantiers, en randonnée ou pour les sportifs étaient considérés comme des smartphone « secondaires » dédiés aux activités d’extérieur, mais ce Doogee S68 Pro propose suffisamment de fonctionnalités pour prétendre à une place de n°1 dans votre poche ou votre sac. Il s’agit d’un smartphone sous Android 10 avec un processeur MediaTek Helio P60 épaulé par 8 Go de RAM et comportant 128 Go de stockage (extensible à 256 Go) : pas un vieux coucou arthritique donc.

Des fonctionnalités à la pelle

Il embarque un écran IPS de 6,1 pouces (15,4 cm), une batterie gigantesque de 8500 mAh avec une charge rapide 24 W permettant de rester en veille pendant 27 jours, de communiquer pendant 39 heures et de profiter d’une autonomie de presque 4 jours en utilisation mixte (vidéo, photo, jeux, navigation Internet, etc.) La partie photo n’est pas en reste avec trois objectifs dorsaux : un module principal de 16 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP et un mode macro de 2 MP.

Et comme il s’agit d’un smartphone de baroudeur, il dispose d’une puce GPS, mais aussi Glonass (russe) et Beidu (chinois). Il est compatible NFC, WiFi dual band, reconnaissance faciale et Bluetooth 5. C’est surtout le seul appareil à notre connaissance à proposer un thermomètre électronique. Pointez-le sur le front d’une personne pour connaître sa température corporelle avec une précision de 0,2 C° ! Et ça fonctionne aussi avec votre thé ou l’eau du bain !

Disponible en noir, rouge et orange, le Doogee S86 Pro est compatible avec l’ensemble du réseau français

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?