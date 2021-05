Smartphone étanche et antichoc : le Oukitel WP2 à 167 €

Si vous cherchez un appareil étanche et résistant aux chocs, cet Oukitel WP2 est un appareil à considérer. Idéal pour le travail en extérieur, le sport, la randonnée, la pêche ou le camping, c’est un smartphone de baroudeur qui propose aussi une lampe torche extrêmement puissante, la compatibilité NFC (Google Pay, etc.), le WiFi 5 dual band et un système de photo à 2 caméras dont la principale signée Samsung permet de prendre de très bons clichés en 16 mégapixels. L’écran Full HD IPS de 6 pouces (15,2 cm) est traité Gorilla Glass est capable de supporter une pression de 102 kg. L’appareil est aussi étanche aux poussières et au sable.

La plus grosse batterie du marché

Mais le gros point fort de ce smartphone c’est son énorme batterie de 10000 mAh ! C’est bien simple, nous n’avons jamais rien vu de tel. Cet accu va vous permettre d’utiliser l’appareil pendant plus de 4 journées complètes ou de le laisser en veille pendant 28 jours (50 heures de conversation, 15 heures de vidéo).Côté performances c’est tout à fait honorable avec un SoC Mediatek MT5760T tout terrain épaulé par 4 Go de RAM et un chip graphique Mali T860 MP2. Le stockage de 64 Go est extensible jusqu’à 256 Go via carte microSD.

Les + du Oukitel WP2 :