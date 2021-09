Smartphone antichoc et étanche : le Umidigi Bison à 153 €

Si vous avez l’habitude de regardez les promos dans notre section « Bons plans », vous savez que nous sommes friands de smartphones « rugged », ces appareils avec certification IP69K qui résistent à l’eau, aux hautes températures et pratiquement incassable. Idéal pour les personnes qui travaillent en extérieur, les sportifs…ou les maladroits.

Une belle partie photo… sous marine

Ce Umidigi Bison est un très bon exemple d’autant qu’il est affiché à un prix très intéressant en ce moment : 153 € au lieu de 213 €. Il est équipé d’un SoC MediaTek, Helio P60 avec 6 Go de RAM DDR4 et 128 Go d’espace de stockage UFS 2.1 extensible à 256 Go. Il embarque une belle dalle de 6,3 pouces (16 cm) traitée Corning Gorilla Glass avec une résolution de 409 DPI impressionnante pour son prix. Mais c’est surtout au niveau de l’ensemble photo que le Umidigi Bison s’en sort très bien avec un objectif principal Sony de 48 mégapixels (f/1.8) avec un mode Nuit très sympa. On compte aussi un mode ultra grand-angle de 16 MP, un capteur de profondeur de champ pour les portraits et un objectif macro pour les clichés de très près (2,5 cm).

Des tas de fonctionnalités sympas…

Bien sûr tous ces modes photo fonctionnent en immersion totale, à la mer ou à la piscine. Il est opérationnel à des températures allant de -20°C à +55°C, il est aussi compatible NFC et intègre une radio FM, un baromètre, une boussole, un bouton programmable pour appeler des secours et d’une batterie de 5000 mAh qui lui permet de fonctionner plus de 2 jours sans problème. La TVA est incluse dans le prix, mais n’oubliez pas de décocher les cases correspondantes aux garanties de livraison au moment de payer.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?