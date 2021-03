Smartphone antichoc et étanche : le Ulefone blindé Armor X7 Pro à 110 €

Le Armor X7 Pro est un smartphone compact, étanche, antichoc et résistant à des températures extrêmes. C’est un appareil idéal pour les personnes qui travaillent en extérieur, les sportifs ou les campeurs. Particulièrement endurant, il est aussi très récent et embarque Android 10.

Le Ulefone Armor X7 Pro est un smartphone «rugged» : ces appareils antichocs et étanches qui répondent à la certification IP69K. Il s’agit d’un niveau encore au-dessus de l’IP68 puisqu’il résiste à de hautes températures, à l’humidité, aux chutes, aux environnements acides, à l’exposition au soleil. Il a même été enfoui dans du béton pendant 24 heures. Bref, il est incassable.

Alors que les appareils de ce type n’embarquent pas la dernière version de l’OS, ici c’est Android 10 qui est proposé avec cependant quelques outils supplémentaires : boussole, niveau à bulle, fil à plomb, mode talkie-walkie, bouton d’urgence programmable, etc.

Des photos et des vidéos sous l’eau

Ce n’est pas non plus un smartphone qui se traîne : au niveau des performances, il propose un SoC MediaTek MT6761 8 cœurs avec 4 Go de RAM et 32 Go de stockage extensible à 128 Go. Son côté compact est aussi séduisant : il tiendra dans toutes les poches et propose un écran LCD IPS de 5 pouces (12,7 cm) lui aussi traité antichocs.

Vous pouvez sans problème l’emmener à la piscine ou à la plage et prendre des clichés saisissants sous l’eau grâce à son capteur 13 mégapixels (5 MP pour les selfies). Enfin, ce Ulefone Armor X7 Pro est très endurant avec un accu de 4000 mAh qui vous tiendra éloigné d’un chargeur pendant au moins 3 jours. Sachez aussi qu’il comporte une puce NFC et qu’il est possible de manipuler l’écran tactile avec des gants : pratique pour les travailleurs.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?