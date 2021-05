Smartphone Android pas cher : le OnePlus Nord N100 à 121 €

C’est l’occasion ou jamais de changer son smartphone vieillissant et de se faire plaisir à moindre frais. Ce OnePlus Nord N100 est en effet un appareil au design très réussi qui affiche avec classe l’identité visuelle de la marque chinoise. Ce smartphone propose un SoC Qualcomm Snapdragon 460 adossé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Mais c’est sans doute son écran qui séduit le plus avec une dalle de 6,52 pouces (16,56 cm) poinçonnée dans la partie supérieure gauche et qui propose un rafraîchissement de 90 Hz (une fonctionnalité qui rend la navigation plus fluide et qui est normalement proposée dans des appareils beaucoup plus chers). Côté autonomie, pas de problème puisque le N100 embarque un accu de 5000 mAh avec une charge rapide 18W.

Beau et complet en photo

Mais ce n’est pas terminé puisque l’appareil est aussi complet en photo avec un module de 13 mégapixels, un objectif pour les portraits et un dernier pour les clichés de très près (mode macro). Le OnePlus Nord N100 propose aussi des haut-parleurs stéréo, le WiFi 802.11 ac de cinquième génération, une prise jack 3,5 mm, un tuner FM, le Bluetooth 5, la possibilité de mettre 2 cartes nano-SIM et un capteur photo pour les selfies de 8 MP.

Pour profiter de ce prix très intéressant, il faudra entrer le code P669B9E439512001 juste après avoir cliqué sur Acheter (Buy Now). La note passera alors de 150 € à 121 € avec les frais de port gratuits…

Les + du OnePlus Nord N100 :