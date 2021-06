Smartphone à petit prix : le OnePlus Nord N100 à 114 € (-30%)

Depuis cette année, OnePlus propose des appareils plus abordables que les flagships qu’ils sortent 2 fois par an. Le Nord et le Nord N10 ont ouvert la voie, mais le petit dernier risque de faire mal à la concurrence. Il faut dire que ce OnePlus N100 est bourré de qualité pour un smartphone à 114 €…

OnePlus ne s’était jamais essayé aux smartphones d’entrée et de milieu de gamme. C’est désormais le cas avec sa série « Nord » et plus particulièrement ce OnePlus Nord N100 qui vient concurrencer les Xiaomi Redmi. Il faut dire que la firme chinoise s’est fait une réputation dans le domaine du design et de la qualité des finitions alors pouvoir se payer un « OnePlus » à ce prix c’est une très bonne affaire d’autant que la qualité des composants est au rendez-vous avec notamment un écran de 6,52 pouces (16,56 cm) avec un rafraîchissement de 90 Hz.

Un rapport qualité/prix très intéressant

Côté performance, c’est très convenable avec un SoC Snapdragon 460 épaulé par 4 Go de RAM. Côté photo, l’appareil embarque un objectif principal de 13 mégapixels, un module pour les clichés en mode macro et un dernier pour les portraits. Cette version avec 64 Go de stockage (extensible à 256 Go) propose aussi une batterie de 5000 mAh qui ne vous laissera pas en rade facilement (comptez plus de 2 jours d’utilisation quand même) et des petites options sympas comme des haut-parleurs stéréo, le dual SIM, le WiFi 5 dual band, le Bluetooth 5 et une prise jack.

Les + du OnePlus Nord N100 :