Smartphone 5G : le Xiaomi Mi 10 chute à 499 € au lieu de 799 €

Le smartphone haut de gamme Xiaomi Mi 10 devient plus abordable du coté de l’enseigne en ligne Rue du Commerce. Lancé au tarif de 799 euros, il fait en effet l’objet d’un réduction de 300 euros, permettant ainsi de l’avoir sous la barre des 500 euros, à 499 euros pour être plus précis.

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone 5G, le bon plan Rue du Commerce qui suit pourrait vous intéresser. Le flaghship killer Xiaomi Mi 10 lancé en 2020 passe à 499 euros. Un prix plutôt intéressant compte tenu des caractéristiques et fonctionnalités que propose ce smartphone haut de gamme. Concernant la livraison, elle est proposée à partir de 4,99 euros en colissimo. Vous pouvez cela dit, le retirer gratuitement en point retrait.

Des performances haut de vol

Pour en revenir au Xiaomi Mi 10, le smartphone de la firme chinoise n’a pas à rougir face aux derniers smartphones même les plus haut de gamme sortis cette année. Le terminal arbore un grand écran incurvé AMOLED de 6,67 pouces de définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels), avec qui plus est, un taux de rafraîchissement de 90Hz. De quoi vous permettre de pouvoir jouer à vos jeux favoris sur mobile ou bien visionner confortablement des films ou séries sur les différentes plateformes de streaming vidéo telles que Netflix, Prime Video, Disney+.

Compatible 5G, le Xiaomi Mi 10 embarque l’un de Soc les plus puisant du marché, à savoir le Qualcomm Snapdragon 865. Ce dernier est épaulé par 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Même s’il ne dispose pas de slot permettant d’étendre sa mémoire, les 256 Go devraient suffire à un grand nombre d’utilisateurs. Qui dit grand écran, dit aussi consommation en énergie. Heureusement, le Mi 10 est bien paré, grâce à l’intégration d’une batterie de 4 780 mAh, compatible avec la charge rapide 30 Watt. Son lecteur d’empreintes digitales est ingénieusement intégré dans la partie inférieure de son écran.

Enfin, la partie photo est également un des points fort de ce smartphone puisqu’on retrouve un capteur principal de 108 MP élaboré en partenariat avec Samsung. Il est bien sûr épaulé par trois autres capteurs : un capteur de 2 mégapixels (f/2,4) pour le mode portrait, un macro de 2 mégapixels (f/2,4), et un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels, équivalent 15 mm (f/2,4). Les amateurs de selfies ne seront pas déçus et pourront s’en donner à coeur joie avec un capteur frontal de 20 mégapixels (f/2,3). Un smartphone équilibré à tous points de vue qui tourne sous l’interface MIUI 11 basée sur Android 10.

Les + du Xiaomi Mi 10