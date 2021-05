Smartphone 5G le moins cher : le POCO M3 Pro à 146 €

La 5G a eu du mal à se faire une place en France, mais elle se déploie de plus en plus vite. Si vous êtes dans une zone couverte ou qui le sera bientôt et que vous hésitez à sauter le pas de la 5G à cause du changement d’appareil que cela engendre, ne soyez plus inquiet. Le POCO M3 Pro casse les prix avec un smartphone 5G à moins de 150 €.

Le POCO M3 Pro est un appareil qui va faire parler de lui. C’est non seulement un smartphone qui concentre énormément de bons points pour un prix plancher, mais c’est aussi l’appareil compatible 5G le moins cher de ce côté de la galaxie. Pour son nouveau « POCO », Xiaomi a fait confiance au fondeur MediaTek pour la puce. La société taïwanaise fabrique un processeur 8 cœurs, cadencé à 2,2 GHz et compatible 5G baptisé Dimensity 700. Même chez Qualcomm on n’a jamais vu ça. Épaulé par 6 Go de RAM LPDDR4X, cette puce embarque aussi un GPU Mali G57, le WiFi 5, le NFC et le dual SIM. Côté stockage on a le droit à un généreux espace de 128 Go à la norme UFS 2.2.

Écran 90 Hz, capteur photo 48 MP et batterie de 5000 mAh

Poursuivons avec une dalle 6,5 pouces (16,5 cm) 2400 x 1080 pixels qui propose un rafraîchissement de 90 Hz. Encore une fois, on se demande bien comment Xiaomi peut proposer une telle technologie sur un appareil aussi peu cher. Concernant l’autonomie, ce POCO M3 pro ne déroge pas à la règle avec une batterie de 5000 mAh qui permet d’envisager 3 jours d’utilisation.

Enfin, la partie photo est intéressante avec un module principal de 48 mégapixels (f/1.8) avec mode Nuit, un objectif macro de 2 MP et un dernier capteur dédié aux portraits. Pour la vidéo, l’appareil embarque tout un tas de gadgets sympas comme le time-lapse (mode accéléré), le slow-motion (ralenti à 120 fps), le mode macro en vidéo, etc. Comme son prédécesseur, l’appareil est disponible en noir, bleu, et ce fameux jaune qui a fait son succès.

Pourquoi conseillons-nous ce POCO M3 Pro ?