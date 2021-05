Smartphone 5G à 130 € : le POCO M3 Pro !

Alors qu’il doit être lancé en France à 199 € ce 20 mai 2021, le site AliExpress propose une promotion exceptionnelle sur ce smartphone puisqu’il est possible de l’acquérir pour la modique somme de 159 $ , soit 130 €. Une offre de folie pour un appareil 5G de ce calibre. On vous explique tout…

Le POCO M3 avait fait fort dans la catégorie des smartphones d’entrée de gamme, mais il y a fort à parier que la version Pro fera encore plus parler d’elle. Il faut dire que c’est un condensé de technologies innovantes à très bas prix. Déjà, le SoC MediaTek Dimensity 700 gravé en 7 nm et cadencé à 2,2 GHz maximum est compatible 5G. Une grande première sur ce serment. On poursuit par l’écran 6,5 pouces FHD+ (16,5 cm) qui propose un rafraîchissement à 90 Hz : là aussi il s’agit d’une première pour un appareil d’entrée de gamme d’autant que grâce à la technologie DynamicSwitch, l’appareil permet de repasser à une fréquence plus faible (jusqu’à 30 Hz) lorsque ce n’est pas nécessaire. POCO oblige, l’autonomie est aussi très conséquente avec un accu de 5000 mAh et une charge rapide à 18 W.

Énormément de fonctionnalités !

Dual SIM, NFC, WiFi 802.11 ac dual band de cinquième génération, émetteur infrarouge et mémoire vive LPDDR4X : nous n’avons pas vraiment l’impression d’avoir affaire à un appareil à 130 €. En ce qui concerne les capacités photo, le POCO M3 Pro n’est pas en reste : module principal de 48 MP, macro de 2 MP et un dernier capteur pour les portraits. Pour les selfies, on pourra compter sur un module de 8 MP. Pour la vidéo, le time-lapse est de la partie. L’appareil est disponible en trois couleurs : Power Black, Cool Blue et POCO Yellow.

Un rapport qualité/prix au somme

Alors que la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage sera vendue dans la boutique officielle à 199 €, elle est peut être acheté à 169 $ (139 €) chez AliExpress, mais avec un bon de réduction supplémentaire de 10 $ grâce au code 10M3PRO, le prix descend à 159 $ soit 130 € ! La version 6 Go + 128 Go est quant à elle affichée à 179 $ avec le même code soit 146 € au final. Si la version à 128 Go vous intéresse, vous pouvez l’acheter dans une autre boutique avec livraison de France à 179 €.

Les + du POCO M3 Pro :