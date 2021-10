Shunzao Z11 Max : -160 € sur cet aspirateur ultra-puissant

Le Shunzao Z11 Max est un aspirateur à main sans fil extrêmement puissant avec une capacité d’aspiration de 26 000 Pascals et 150 AW (alors que les aspirateurs-robots dépassent rarement les 3000 Pa et 50 AW). Il est destiné à aspirer absolument tout ce qui traîne dans les moquettes, tapis et canapés : poussières, miettes, cheveux, poils d’animaux, etc. Il filtre 99,97 % des particules de plus de 0,3 micron : même les acariens d’y échappent pas.

Un système unique « anti-entremêlement »

Il est livré avec une brosse anti-entremêlement roulante qui embarque un système breveté. Périodiquement, 2 lames internes viennent sectionner les cheveux enroulés au fur et à mesure de leur aspiration. Il s’agit bien sûr d’un système absolument sécurisé qui permet d’aspirer en toute tranquillité, sans laisser de résidus au sol et sans avoir besoin de démontre la brosse ou de la nettoyer à chaque passage. Cette brosse unique est en outre efficace sur tous les sols : moquettes, pavés, carrelage, lino, etc. Son tube est amovible et on compte aussi dans la boîte un embout pour les canapés, les radiateurs et une brosse électrique antiacariens. Ses 7 accus de 2500 mAh lui permettent de tenir 1 heure avec un chargement complet en 3 heures. Le Shunzao Z11 Max embarque aussi un écran LED d’où vous pouvez vérifier la puissance d’aspiration (Éco, Standard ou Turbo) et l’autonomie restante.

Deux réductions successives pour un prix plancher

Affiché au prix de 459,99 €, il faudra cocher la case sous le prix de l’appareil pour profiter d’une première réduction de 130 € sur le le Z11 Max. Une autre réduction de 30 € vous sera accordée avec le code FRZBOCT299 ce qui fait baisse le prix à 299,99 €. Le Shunzao Z11 Max est livré en 4 jours maximum depuis l’Italie sans frais de port et sans frais de douane. Ne traînez pas, car même si la promo se termine le 30 octobre, il n’y a que 300 appareils disponibles. Premier arrivé, premier servi !

Les + du Shunzao Z11 Max :