Samsung Galaxy A52 5G : le meilleur choix sous la barre des 400 €

Pas facile de succéder au A51, smartphone le plus vendu en 2020. Pourtant le Samsung Galaxy A52 remplit à merveille sa mission. C’est vrai que les smartphones « Premium » du constructeur coréen sont très souvent cités en exemple, mais on oublie parfois la gamme des Galaxy A qui propose bien souvent des fonctionnalités haut de gamme sans pour autant afficher des prix démesurés. C’est le cas de ce Galaxy A52 5G qui est normalement proposé à 449 €. C’est déjà un très bon prix, mais quand on sait qu’une ODR est en ce moment en vigueur avec une réduction de 50 €, cela ramène l’appareil à 399 €. Une très bonne affaire puisque la version 4G du smartphone qui n’est pas éligible à cette offre est en ce moment vendue à 379 €. Bref, pour 20 € de plus vous profitez d’un appareil compatible 5G et d’un écran tout aussi beau, mais avec un rafraîchissement de 120 Hz au lieu de 90 Hz. Ce serait bête de passer à côté non ? Attention, vous n’avez que jusqu’au 31 mai pour profiter de cette offre.

Une dalle presque parfaite et des fonctionnalités haut de gamme

Car c’est déjà un écran de toute beauté : technologie Super AMOLED, diagonale de 6,5 pouces (16,5 cm), définition FHD+ 2400 x 1800 pixels et résolution de 407 DPI. Du très lourd. Les performances ne sont pas en reste avec un SoC Snapdragon 750G, 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Coquet, l’appareil est aussi disponible en 4 couleurs : Awesome Black, Awesome Blue, Awesome White et Awesome Violet. La puissance de la batterie est très confortable avec un accu de 4500 mAh, mais les fonctionnalités annexes sont toutes aussi séduisantes avec un indice d’étanchéité IP67, une prise jack audio, la possibilité de placer deux cartes nano SIM et une carte micro SD. Bien sûr, il s’agit d’un appareil sous Android 11 et profitant d’un indice de réparabilité de 8,2/10.

Côté photo…

Mais ce qui peut faire changer d’avis un potentiel acheteur c’est la partie photo. Ici, pas de mauvaise surprise puisque c’est le constructeur coréen qui s’occupe de la partie matérielle et logicielle. Le module principal est un très bon 64 mégapixels stabilisé et à l’aise de jour comme de nuit (ouverture f/1,8 – équivalent argentique 24 mm), un ultra grand-angle de 12 MP et un très à la mode module macro de 5 MP. En façade on trouvera un module pour les selfies de 32 MP qui remplit parfaitement son office.

Les + du Samsung Galaxy A52 5G :