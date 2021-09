Redroad V17 : un aspirateur à main ultra puissant à 332 € (-36%)

Redroad est une marque qui commence à se faire une place dans le cercle fermé des fabricants de grande renommée dans le domaine de l’électroménager. Choix des matériaux, performances, nouvelles technologies : Redroad et son pôle recherche et développement marquent des points avec des moteurs légers et innovants, des peintures écologiques, des filtres qui éliminent 99,97% des acariens, des moisissures, du pollen et des squames d’animaux. La marque est aussi une des seules à réaliser des enquêtes auprès de ses clients dans plusieurs pays pour sans cesse améliorer la qualité de ses produits et l’expérience utilisateur.

Un aspirateur à main léger, puissant et endurant

Mais qu’est-ce que le Redroad V17 a exactement à proposer ? Une aspiration hors du commun pour un appareil sans fil avec une puissance de 26 500 Pascals et 155 Airwatt soit 5 fois plus qu’un aspirateur-robot. Sa batterie de 2500 mAh permet une utilisation en continu d’une heure avec une nuisance sonore très réduite de 60 dB (soit le bruit d’un micro-onde). Ce modèle est équipé de 2 filtres à charbon HEPA 5 couches pour filtrer presque 100 % des déchets microscopiques. Idéal pour les chambres d’enfant, les tapis, la moquette. L’appareil est livré avec des accessoires pour tous les cas de figure (canapé, radiateur, voiture, etc.), mais c’est sa brosse à rouleau motorisée qui étonne : idéale pour tous les types de sols, elle est démontable pour un nettoyage facile, propose un éclaire LED et embarque une rotule sur la partie supérieure pour une maniabilité parfaite. Le tube se plie aussi vers l’avant pour passer la tête sous les meubles et les canapés sans se baisser.

Une réduction de -36 %

Le Redroad propose aussi un écran LCD couleur avec l’affichage de la puissance, de l’état de la machine, de la puissance de la batterie, etc. Affiché à 520 €, ce petit bijou garanti 2 ans est en ce moment en promo à 332 € avec une livraison gratuite via DHL. C’est le moment de jeter le char d’assaut qui vous sert d’aspirateur.

Les + du Redroad V17 :