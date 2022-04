Redmi 10, Xiaomi 12 et POCO M4 Pro à prix cassés chez Goboo !

► Xiaomi Redmi 10 : un prix imbattable !

Prix : 134 €

Le Xiaomi Redmi 10 est un très bon appareil d’entrée de gamme qui propose des performances honorables grâce à sa puce MediaTek Helio G88 épaulée par 4 Go de RAM. Il embarque aussi des fonctionnalités intéressantes comme la possibilité de placer 2 cartes nano-SIM, un écran de 405 DPI avec un rafraîchissement de 90Hz et une batterie de 5000 mAh très généreuse avec charge rapide 18W. Il propose aussi une prise jack, le Bluetooth 5, le WiFi dual Band, le NFC et la reconnaissance faciale. Côté photo c’est aussi très complet avec un objectif principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP, un capteur pour des portraits et un dernier module macro. Il est proposé au prix de 134 € en version 4 Go + 64 Go et à 144 € en version 4+128. Il faudra utiliser le code GOBOO995 pour profiter de cette réduction.

Les + du Xiaomi Redmi 10 :

Un très bon appareil d’entrée de gamme

Une batterie XXL

Un écran réussi pour cette gamme

► Xiaomi 12 : le très haut de gamme à petit prix

Prix : 639 €

Le nouveau Xiaomi 12 embarque la nouvelle puce ultra puissante de chez Qualcomm : la Snapdragon 8 Gen 1, gravée en 4 nm et compatible avec les normes de transfert rapide UFS 3.1 (stockage) et LPDDR5 (mémoire vive). L’écran n’est pas en reste puisqu’on a affaire à une dalle OLED de 6,28 pouces (15,95 cm) avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, mais il est adaptable automatiquement en fonction de votre utilisation. Un régal pour les yeux… Côté photo, le Xiaomi 12 propose un excellent objectif de 50 mégapixels avec une technologie d’intelligence artificielle qui calcule les types de scène en temps réel. Jamais les photos de nuit et les selfies n’auront été aussi beaux. On compte aussi un ultra grand-ange de 13 MP et un dernier module macro de 5 MP. Enfin, l’endurance a toujours été un des points forts de la marque. Ici la batterie de 4500 mAh assure, mais ce qui lui vole la vedette c’est sa charge rapide de 67 W qui permet de récupérer 70 % de la jauge en moins de 15 minutes. Le Xiaomi 12 est proposé au prix de 639 € en version 8 Go + 256 Go. Il faudra utiliser le code GOBOO410 pour profiter de cette réduction.

Les + du Xiaomi 12 :

Un écran magnifique

De très jolies photos

Une belle réduction

► POCO M4 Pro 5G : la 5G à prix abordable

Prix : 169 €

Ce POCO M4 Pro est le premier smartphone bon marché de la gamme avec un écran AMOLED rafraîchit à 90 Hz. Un bonheur pour les yeux, une belle économie d’énergie, un contraste magnifique et une fluidité à toute épreuve. Mais ce n’est pas tout puisque l’appareil intègre un véloce SoC MediaTek Helio G96, un accu XXL de 5000 mAh qui lui confère une autonomie de plus de 2 jours en usage « standard », une charge rapide 33 W et une partie photo très complète : un très bel objectif de 64 mégapixels, un ultra grand-angle pour prendre des photos de groupe, des paysages ou des bâtiments et un module macro pour les clichés de très près. Bref c’est complet et de qualité en plus de profiter d’un design très réussi. L’appareil est proposé au prix de 169 € en version 4 Go + 64 Go et à 174 € en version 6+128. Il faudra utiliser le code GOBOO995 pour profiter de cette réduction.

Les + du POCO M4 Pro 5G :