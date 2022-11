Promo Xiaomi chez Hekka : 3 produits à petits prix

► Le Xiaomi 12T à seulement 404,61 €

Le Xiaomi 12T est doté d’une belle dalle AMOLED de 6,67 pouces (16,9 cm) avec un rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une définition de 2712 x 1220 pixels (446 DPI). Embarquant une puce SoC MediaTek Dimensity 8100 gravée en 5 nm, c’est une bête de course, mais ce n’est même pas son point fort puisque ce smartphone propose aussi une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 120 Watts permettant de faire le plein en moins de 20 minutes ! Côté photo, on pourra compter sur une triple caméra avec un Samsung ISOCELL HM6 108 mégapixels (f/1,7), un ultra grand-angle 8 MP et un capteur macro.

Normalement affiché à 445,62 €, le Xiaomi 12T est proposé chez Hekka à seulement 404,61 € avec le code MOVILES12T.

► Le Xiaomi 12T Pro à seulement 521,50 €

Le Xiaomi 12T Pro est le grand frère du précédent. Ce dernier a hérité du même écran, de la même batterie avec charge rapide 120 W, mais il embarque une puce Qualcomm surpuissante : la Snapdragon 8+ de Gen 1 gravé 4 nm. Mais c’est surtout au niveau de la photo que ce Xiaomi 12T Pro est le roi des superlatifs puisqu’il embarque un capteur principal Samsung ISOCELL HP1 de 1/1,22 pouce de 200 mégapixels (f/1,69). Une première mondiale pour un smartphone et sans doute l’appareil le plus doué en photo de cette année 2022.

Alors qu’on le trouve sur le site à 697,50 €, le prix descend immédiatement à 521,50 € avec le code MOVILES12TPRO. La livraison est gratuite et il n’y a aucuns frais de douane ! C’est le moment de se faire plaisir…

► Le Xiaomi Mi Band 7 Pro à seulement 66,18 €

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro est une montre connectée qui possède un écran rectangulaire de 1,64 pouce (4,16 cm) qui reste étanche à 5 ATM (vous pouvez donc l’emmener sans risque à la piscine. Elle embarque une fonction GPS, mais aussi toutes les options des montres intelligentes du moment : suivi du rythme cardiaque, du SpO2, l’analyse du sommeil et permet un choix entre plus de 110 activités. Côté autonomie, elle assure jusqu’à 12 jours. Une très belle montre pour les sportifs ou ceux qui veulent surveiller leur activité physique. Affiché au prix de 87,18 €, le Xiaomi Mi Band 7 Pro est proposé chez Hekka à seulement 66,18 € avec le code HKMIB7PROJ. Ici encore, pas de frais de douane et pas de frais de port : vous payez le prix du produit et c’est tout !