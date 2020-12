Promo : une caméra de surveillance Xiaomi pour 50 € au lieu de 76 € (-33%)

La surveillance facile avec cette Smart Security Camera 1296P HD PTZ Pro. La fiabilité de Xiaomi pour un prix mini. Parfait pour surveiller son appartement ou sa maison en cas d’absence. Facilité d’installation, fonctionnalités complètes, elle est en plus motorisée, tourne à 360°, et permet de couvrir un angle de 118° à la verticale.

La première qualité de cette caméra, c’est sa facilité d’usage. Toute l’installation, les réglages et le pilotage se font depuis l’appli Xiaomi Home : les habitués ne seront pas dépaysés… Il est possible de programmer des heures de surveillance et une détection de mouvement avec alerte en temps réel sur votre smartphone. Le haut-parleur au dos permet de parler avec une personne ou un éventuel intrus tandis que le micro (avec réducteur de bruit) permet d’entendre l’activité dans la pièce.

Il est possible de relier la caméra à un NAS sur le même réseau, mais la solution la plus simple est de placer une carte micro SD dans l’appareil. Il est possible d’enregistrer plusieurs jours en continu (variable en fonction de la résolution) avec une carte de 32 Go.

On peut piloter la caméra depuis son smartphone et passer en mode plein écran d’un seul geste. Résolution oblige, la qualité de l’image est très bonne et il est possible de basculer en mode nuit avec une vision infrarouge. Bref, pour 50 euros, une caméra de surveillance complète, efficace et sûre. Xiaomi toujours au top du qualité/prix.

Pourquoi conseillons-nous la Xiaomi PTZ Pro HD ?