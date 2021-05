Promo smartphone Premium : le OnePlus 9 Pro à 795 €

Le OnePlus 9 est à peine sorti qu’on le trouve déjà en promo à 795 € au lieu de 999 €. Un prix très intéressant pour un magnifique smartphone 5G haut de gamme. La meilleure puce, le meilleur écran et une charge rapide 65W qui décoiffe. Il s’agit en plus du modèle le plus « Premium » avec 12 Go de RAM et un stockage de 256 Go.

Encore une fois, OnePlus veut se faire plus gros que le bœuf…Et force est de constater que cela fonctionne puisque ce OnePlus 9 Pro vient tutoyer les sommets avec un ensemble photo très impressionnant. Signé Hasselblad – une marque suédoise qui a créé les optiques des missions Apollo – le smartphone compte un capteur principal Sony IMX789 de 48 mégapixels (23 mm – f/1,8), un excellent ultra grand-angle de 50 MP, un téléobjectif optique x3.3 de 8 MP et un module pour la profondeur de champ des portraits. Côté vidéo, il s’agit d’un des seuls qui propose de la 4K en 120 fps (et de la définition 8K en 24 fps).

Le meilleur écran et des performances stratosphériques

C’est un appareil sous Android 11 (il sera un des premiers à passer sous Android 12) qui n’a que des qualités avec une compatibilité 5G et un écran qui frise la perfection. En effet, la dalle AMOLED HDR10+ de 6,7 pouces (17 cm) propose un rafraîchissement de 120 Hz en WQHD (3120 x 1440 pixels) : un confort incomparable. En ce qui concerne les performances, pas de souci à se faire puisque l’appareil embarque la meilleure puce du marché : la Qualcomm Snapdragon 888 épaulée par 12 Go de RAM LPDDR5 (avec 256 Go de stockage à la norme UFS 3.1). C’est tout simplement un des meilleurs appareils de 2021 au niveau des perf’.

Une charge rapide très…rapide

Côté batterie c’est le must du must avec un accu de 4500 mAh qui permet de tenir une grosse journée, mais surtout une charge rapide de 65W qui remplit votre jauge de 40 % en 12 minutes. Plus fort, l’appareil propose une charge sans fil de 50W avec laquelle les 40 % sont une question de 20 minutes.

Pourquoi conseillons-nous ce OnePlus 9 Pro ?