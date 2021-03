Promo smartphone : Le OnePlus 7T à 330 €, prix sacrifié

Le OnePlus 7T est un appareil extrêmement puissant, avec un écran magnifique et un look d’enfer. Sorti à 600 € en fin d’année 2019, il est en ce moment bradé à 330 € avec notre code promo. Si vous devez changer de smartphone, c’est vraiment la bonne affaire de ce début de 2021. Même pendant les soldes, nous n’avions pas vu un tel prix sacrifié…

Le OnePlus 7T est appareil qui vaut vraiment le détour avec son SoC Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage et un excellent écran de 6,55 pouces (16,6 cm). Il faut dire que la technologie AMOLED ne fait pas tout puisqu’il propose aussi un balayage de 90 Hz : une fluidité sans faille et un contraste infini donc. La batterie de 3800 mAh lui confère une autonomie plutôt confortable quand on voit la puissance de l’engin (score AnTuTu de 485.000 points).

Côté photo, c’est du très haut niveau à ce prix forcément : un capteur principal de 48 mégapixels signé Sony, un module ultra grand-angle de 16 MP et un zoom x2 de 12 MP. Vous avez peur d’acheter un appareil sorti fin 2019 ? N’ayez crainte, OnePlus est une marque qui propose régulièrement de nouvelles mises à jour de sécurité (pendant 5 ans) et qui update l’OS pendant 3 ans. Android 11 est d’ailleurs sur le point d’être déployé sur la machine. Vous hésitez encore ? Allez jeter un œil à notre test complet !

Un code promo pour faire baisser le prix

Normalement, l’appareil est proposé à 356 €, mais pour profiter d’une réduction, choisissez la version argent ou la version bleue et entrez le code U62FA5B0DC112000 après avoir cliqué sur Acheter. Il ne faudra pas traîner, car il y a peu d’exemplaires à ce prix, mais les frais de port sont gratuits et la livraison est rapide (moins de 10 jours de France, sans frais de douane).

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?

330 € tout compris pour un appareil de ce calibre ?

Un SoC Snapdragon 855+ haut de gamme

Un écran parfait rafraîchit en 90 Hz

Avec le code promo U62FA5B0DC112000